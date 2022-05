Youtuber Gogo o Survivor: Boli momenty, kedy som to chcel VZDAŤ a... Fúú, veď ich na to vôbec NEPRIPRAVILI!

Začal ako "tichá voda" no postupne v sebe našiel bojovníka, o ktorom možno netušil on sám. Daniel Strauch známy ako Gogo patril na začiatku šou Survivor k hráčom, ktorých mnohí podceňovali a keď prišla reč na najslabšie články tímu, jeho meno sa skloňovalo pomerne často.

Avšak ako dni plynuli, Gogo začal prekvapovať a stal sa mimoriadne platným členom kmeňa, pričom spoluhráči sa začali čoraz viac spoliehať na jeho šikovnosť. Napokon však vypadol tesne predtým, ako sa mohol stať členom poroty. A to nie pre svoju neschopnosť, ale pre zdravotné problémy. Duel prehral kvôli tomu, že mal problémy so žalúdkom, ktorý už takpovediac nevedel udržať na uzde a potreboval jeho obsah vypustiť von.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Pár týždňov po návrate domov sme Goga stretli na premiére filmu Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva, kde sme sa ho pýtali na to, čo všetko na ostrove prežil, ale aj to, ako sa cítil po návrate domov.

Prezradil nám, že na rozdiel od iných zahraničných verzií, ich štáb na prežitie na ostrove nijak nepripravil, čo bolo pre neho najťažšie, kedy to chcel vzdať, ale aj aké to bolo, keď sa po mesiacoch prvýkrát uvidel so svojou láskou - herečkou Annou Kadeřávkovou. To všetko a ešte viac sa dozviete v rozhovore vyššie!