Režisér série o Bartošovej: Toto chcú teraz VŠETCI vedieť!

V Prahe sa v stredu konala premiéra minisérie o živote Ivety Bartošovej. Režisér Michal Samir ju tvoril s požehnaním príbuzných a práve Ivetina sestra Ivana mu pomohla s informáciami o dobe, ktorú zachytávajú už natočené tri diely.

Seriál sa zatiaľ venuje Ivetinmu detstvu a speváckym začiatkom. „Určite najnáročnejšie boli všetky tie sľuby, ktoré som dal jej rodine a ich dodržiavanie, pretože, samozrejme, jedna vec je všetky tie veci sľúbiť a druhá vec je potom prekonať všetky tie vonkajšie vplyvy, ktoré pri natáčaniach sú. A neuhnúť z tej cesty, čo jednoznačne môžem povedať, že sa nám podarilo, že tá séria spĺňa to, čo som ja Arturovi a Ivane Bartošovej sľúbil,” povedal pre Topky režisér.

Dokonca sa mu podarilo spracovať príbeh tak, že rodina nemala žiadne výhrady. Nedošlo ani k tomu, že by Artur či Ivana mali nejaké špeciálne požiadavky či trvali na niečom, čo sa pred kamerami za žiadnych okolností odohrať nesmie. „Nič také nebolo. My sme mali s Arturom dohodu, že on si prečíta popis k jednotlivým dielom, to znamená, že bude vedieť presne, čo sa deje v každom diele. On to čítal, musel to schváliť a všetko to schválil. Sám v jednom rozhovore nedávno hovoril, a to je pravda, že on mi do toho ani raz nezasiahol, aj keď to občas bolo ťažké čítanie,” prezradil nám Michal Samir.

