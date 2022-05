Amber Heard sa na súde psychicky ZRÚTILA: Prebudilo sa MONŠTRUM, chcel ma ZABIŤ!

Na topkách sme vás už informovali, že hoci súd Johnnyho Deppa a Amber Heard rozviedol začiatkom roka 2017, bývalí partneri sa aj dnes vláčia po súdoch. Odštartoval to článok z roku 2018, v ktorom sa herečka označila za obeť domáceho násilia a slávneho Piráta z Karibiku za agresora. Herec podal žalobu na svoju bývalú ženu za ohováranie a ako odškodné požaduje 50 miliónov dolárov. Ona sa prezentuje ako obeť domáceho násilia a žiada dvakrát takú sumu.

Na pojednávaniach, ktorých sa môže zúčastniť aj verejnosť, nie je núdza o šokujúce a emotívne momenty. Na stredajšom pojednávaní prítomní so zatajeným dychom sledovali, ako sa herečka počas svojej výpovede zrútila. Amber opisovala to, ako sa ich románik začal, hovorila o Deppovi ako o láske svojho života a potom detailne opisovala momenty, keď jej ubližoval.

VIDEO: Amber Heard sa počas svojej výpovede na súde psychicky zrútila.

Amber okrem iného rozprávala, ako sa s Johnnym dali dokopy a ako sa ich láska postupne zrodila. „Do tohto muža som sa bezhlavo zamilovala. Keď som bola s ním, mala som motýle v bruchu. Cítila som, akoby ma tento muž dokonale poznal, poznal ma tak, ako nikto iný,” uviedla. „Bol láskou môjho života. Ale bol aj tou inou vecou. A tá iná vec bola hrozná,” povedala na inom mieste herečka, ktorú počas rozprávania zachvátili emócie.

Amber Heard

Zdroj: SITA

Plavovláska spomínala aj na moment, keď ju Johnny prvýkrát fyzicky napadol. Sedeli na gauči, popíjali a ona sa spýtala na jeho tetovanie na ramene. Vtedy ju podľa jej slov udrel. „Smiala som sa, lebo som nevedela, čo iné robiť. Myslela som si, že toto musí byť nejaký vtip. Nehýbala som sa, bola som vydesená. A on ma potom udrel opäť,” opísala danú chvíľu Amber. Vzápätí nato stratila rovnováhu a spadla na zem. Johnny sa podľa jej slov hodil na kolená a vzlykal. „Už to nikdy viac neurobím. Miláčik, je mi to ľúto... Myslel som si, že som sa toho monštra už zbavil,” pokračovala Amber v spomínaní.

Amber Heard

Zdroj: SITA

Heard opisovala, že Johnny bol extrémne žiarlivý a viackrát ju obviňoval z nevery. Zároveň o ňom hovorila, že keď bol "čistý", bol úplne iným človekom, než keď bol pod vplyvom alkoholu a drog. Hovorila tiež, že bežne stratil kontrolu nad svojimi črevami a ona to po ňom čistila.

Herečka opisovala viacero incidentov, ku ktorým medzi nimi došlo. Hovorila napríklad aj o tom, ako ju počas pobytu na jachte držal pod krkom a hovoril jej, že ju pokojne môže zabiť, či o hádke na Bahamách, kde do nej vnikol fľašou od vodky.

Amber Heard

Zdroj: SITA

Johnny Depp obvinenia svojej exmanželky odmieta. Tvrdí, že v skutočnosti bol on sám obeťou zneužívania a Amber ho viackrát fyzicky napadla.

Johnny Depp na súdnom pojednávaní.

Zdroj: SITA