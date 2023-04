Mary Bartalos hlási vieru k BOHU: Kolega ju KONFRONTOVAL s témou HOMOSEXUALITY a... TOTO fakt?!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Mary Bartalos (28) sa v poslednej dobe hlási k silnej kresťanskej viere a svoje názory prezentuje aj verejne. So súvisiacou otázkou o homosexuálnych pároch ju ale konfrontoval jej niekdajší herecký kolega z markizáckeho seriálu Oteckovia Marián Mitaš (42). Toto myslí vážne?

Je mladá, krásna a donedávna bola prístupná akejkoľvek hereckej roli. No odkedy sa Mary Bartalos takpovediac "obrátila k Bohu" a začala byť silno veriaca, jej názor na veci sa radikálne zmenil. Začala si vyberať, kde bude hrať, a to hlavne tak, aby to nešlo proti Božím prikázaniam. Už 5 rokov sa vyjadruje, že jej život, nabral úplne iný rozmer a najnovšie k svojim fanúšikom prehovorila opäť...

Pred pár dňami na sociálnej sieti Instagram zverejnila vyznanie, kde dala všetkým jasne najavo, že jej sociálne siete sa budú uberať iným smerom. Najnovšie sa chce stať akýmsi motivátorom pre ľudí, aby taktiež vyznávali vieru a išli rovnakou cestou ako ona.

„Dospela som k zmene, ktorá tu nastane a cítila som sa povinná, dať vám o nej vedieť. Tí, čo ma sledujete, viete, že som kresťanka. Budem úprimná. Poviem vám, že dlho som sa modlia za to, čo s týmito sociálnymi sieťami, pretože už ma nebavia ako kedysi,“ zverila sa svojim "zostávajúcim" fanúšikom Mary. "Zostávajúcim" preto, lebo sa vraj domnieva, že po tomto vyjadrení sa jej počty sledujúcich zásadne znížia. Fanúšikov taktiež informovala, že chce, aby mal jej profil vyšší zmysel a... „Preto budem tu pre vás ako motivátor k životu s Bohom,“ vyjadrila sa herečka a následne dodala ďalšie slová.

„Uplynulo 5 rokov, odkedy sa zo mňa stal nový človek a týchto 5 rokov sa ani nedá porovnať s tými 23 rokmi pred nimi. Ak si niekto myslí, že život bez Boha je o dosť lepší, zaručene pravý život s Bohom ešte nezažil. Je to podľa mňa to najvzrušujúcejšie, čo človek môže na zemi zažiť. A rada vám to budem svojimi malými životnými svedectvami dokazovať,“ poznamenala Mary s tým, že aj svojich zostávajúcich priaznivcov chce posilňovať a učiť k viere.

Na základe tohto ju ale konfrontoval jej niekdajší herecký kolega z markizáckeho seriálu Oteckovia a spýtal sa jej na otázku ohľadne homosexuality, partnerského spolunažívania a vzájomnej lásky.

„Prečo by sme mali odchádzať? Čokoľvek čo ťa urobí šťastnou a neubližuje druhým, je úplne v poriadku,“ podotkol Marián Mitaš a potom prešiel priamo k veci. „Snáď len kontrolná otázka. Láska dvoch mužov alebo žien, je tiež láska?“ informoval sa umelec, ktorý v seriáli Oteckovia stvárňoval rolu Máriinho partnera.

Dlho bolo ticho a kráska neodpovedala. Nakoniec sa ale vyjadrila. „Nerozumiem prečo kontrolná, ale odpoviem. Od Boha určite nie. Boh má jasné stanovisko. Po preštudovaní Biblie človek sám zistí, aké sú požehnania a odmeny od Boha, pokiaľ bude jeho nariadenia rešpektovať a aké sú kliatby v prípade, ak nie. Znie to možno tvrdo, ale svet je tvrdší a horší. Boh je záchrana pred tým všetkým,“ dodala Mary, čím akoby dala najavo, že ľudia z LGBTI+ komunity sú zatratení. Aký je na to váš názor?

