Posledné hodiny pred smrťou Radima Uzla (†82): Svedectvo zdroja z nemocnice... Nechali ho odísť!

Galéria fotiek (5) Radim Uzel zomrel po dlhom boji s rakovinou.

Zdroj: Jan Handrejch/ Právo/ Profimedia

PRAHA - 24. marca vyhlásil sexuológ Radim Uzel (†82), že zomrie do roka a do dňa. To už niekoľko mesiacov statočne bojoval s rakovinou a so svojím koncom bol zmierený. Ten však prišiel skôr, ako počítal - len 39 dní po tomto jeho vyhlásení. Naposledy vydýchol v pondelok ráno v motolskej nemocnici v Prahe. Zdroj odtiaľ pre český Blesk opísal, aké boli jeho posledné hodiny pred smrťou.