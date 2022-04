Také ZÁSNUBY náš šoubiznis nezažil: Fešák z markizáckej Smotánky je BRUTÁLNY ROMANTIK!

BRATISLAVA - Povedala áno! Vlado Varecha je Slovákom dobre známy. Jeho hlas môžu poznať z rádiového éteru, či z markizáckej relácie Smotánka. Tam by si pokojne zaslúžil byť v rubrike Frajer týždňa. Veď pozrite!

Moderátor a spíker Vlado Varecha má na sociálnej sieti Instagram viac ako 11-tisíc followerov. Tí dobre vedia, že okrem pracovných aktivít nemá problém odhaliť aj čo-to zo svojho súkromia. Veľmi pekne hovorí o svojej rodine, milovanej mame, či o svojej sympatickej frajerke Patrícii.

Aj napriek tomu hádam každému vyrazilo dych video, ktoré moderátor najnovšie zverejnil. Svoju lásku totiž požiadal o ruku. A to mimoriadne romantickým spôsobom. Pri príležitosti výročia si spolu vyšli do kina. „Z domu odchádzala posledná, ale keď sme sa vrátili, vyzeralo to tam inak, ako pri jej odchode,” prezradil moderátor, z ktorého úst v tej záplave sviečok a kvetov vyšla tá najdôležitejšia otázka jeho života. „Povedala ÁNO!” uzavrel šťastný budúci ženích.

VIDEO: Vlado Varecha požiadal svoju priateľku o ruku.

Pod krásnym príspevkom sa začali hromadiť gratulácie a nadšené komentáre. „To je krááásne,” neskrývala svoje nadšenie Barbora Krajčírová. „Wau, Láďo, to je celé ako z filmu. Ty si aký romantik,” pridala sa Diana Hágerová. A nadšenie neskrývala ani Erika Judínyová. My sa tiež pripájame a zaľúbencom srdečne gratulujeme!