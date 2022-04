Vážne chorý Otto Weiter (66): RAKOVINA... Lekári mu našli 2 nádory - jeden mal 10,5 cm!

Galéria fotiek (2) Otto Weiter bojuje s vážnou diagnózou.

Zdroj: ZVTV

BRATISLAVA - V posledných rokoch dáva spevákovi Ottovi Weiterovi (66) osud poriadne zabrať. V roku 2019 mu lekári oznámili, že má vážne choré srdce, v roku 2020 náhle prišiel o manželku Andreu Fisher (†47), potom dvakrát upadol do kómy... No a keď to už vyzeralo, že konečne našiel šťastie po boku novej priateľky Petry Maxin (42), prišla ďalšia zdrvujúca správa - lekári mu na hrubom čreve našli 2 zhubné nádory. Jeden z nich mal až 10,5 cm!