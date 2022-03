Otta Weitera jeho Petra zachránila pred smrťou: DRSNÝ postoj rodiny jeho ZOSNULEJ manželky... TOTO od nich nečakal!

BRATISLAVA - V polovici leta to už budú dva roky, odkedy Otta Weitera (66) zasiahla tragická správa, ktorá jeho život obrátila naruby. Do neba odišla jeho milovaná manželka Andrejka († 47), ktorá zomrela v spánku. Príčinou nečakanej tragédie bolo prasknutie cievnej výdute - aneuryzmy v mozgu. Pohreb svojej milovanej Otto ledva ustál a potom sa jeho beztak podlomený zdravotný stav ešte zhoršil...

Otta museli hospitalizovať, jeho zdravotný stav bol mimoriadne vážny a srdce mu pracovalo len na 15%. Zdrvený spevák, ktorý prišiel o manželku a takmer aj o život, mal jediné šťastie. Vrátil sa k práci, jeho Andrejku v pracových povinnostiach zastúpila Petra Maxin, no a hoci od smrti Weiterovej zosnulej lásky neubehol ani rok, začalo sa šuškať, že medzi šlágristami by mohlo ísť o niečo viac ako spoločné pracovné povinnosti.

A onedlho sa ukázalo, že umelci naozaj tvoria pár. To však pobúrilo časť jeho fanúšikov a takisto aj Andrejkinu rodinu. A ako sa najnovšie ukázalo, Otta úplne odstrihli. Nestretli sa vraj ani počas uplynulých Vianoc, ktoré spevák zvykne veľkolepo oslavovať. „Tam sa to puto, bohužiaľ, pretrhlo. Jej maminka so mnou vôbec nekomunikuje. Výnimkou je Janko (Andrejkin brat, pozn. red), s ktorým si telefonujeme, ale inak sa tie vzťahy úplne popretŕhali," prezradil aktuálne spevák v rozhovore pre týždenník Život.

Umelca postoj rodiny jeho zosnulej manželky veľmi mrzí. „Neviem prečo, nerozumiem tomu, ale oni sa tak rozhodli. Janko mi hovoril, že asi preto, lebo som sa dal dokopy s Petrou, ale na čo budem ešte v živote čakať? Veď už nie som najmladší a my sme si s Peťou sadli osobne aj pracovne," zúfa si spevák, ktorý, rovnako ako každý iný, má právo byť šťastný.

A svoje šťastie po mesiacoch útrap našiel práve po Petrinom boku. „Mne Peťa zachránila život. Nechcelo sa mi robiť ani žiť. Bol som sám a neustále som myslel na Andrejku. Peťa mi jednoznačne zachránila život, pretože spoločná práca ma vtedy držala pri živote," dodal v rozhovore pre Život spevák, ktorý teraz okrem Petry žije aj s jej 15-ročným synom Leom, s ktorým si mimoriadne rozumejú a berie ho ako vlastného.