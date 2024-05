Trápenie Otta Weitera (68): Rakovina OPÄŤ udrela... Našli mu ďalší ZHUBNÝ NÁDOR!

(Zdroj: ZVTV)

Otto Weiter prežíva náročné životné obdobie. Osud ho ťažko skúšal nielen v oblasti lásky, ale aj zdravia. V roku 2019 mu lekári oznámili, že má vážne choré srdce, v roku 2020 náhle prišiel o manželku Andreu Fisher, potom dvakrát upadol do kómy... No a keď to už vyzeralo, že konečne našiel šťastie po boku novej lásky Petry Maxin, lekári mu našli 2 zhudbné nádory na hrubom čreve.

No a po dvoch rokoch prišla ďalšia rana. Ako informuje Nový čas, rakovina u Otta Weitera udrela opäť. Tentokrát lekári našli nádor na prostate. „Bol som u lekára. Mám nádor na prostate, ktorý je zhubný. Budúci týždeň musím absolvovať magnetickú rezonanciu, aby ukázala, či nádor narástol...“ priznal pre spomínaný denník hudobník. Toto vyšetrenie následne ukáže, ako budú lekári postupovať ďalej.

„Ak nádor nerastie, nepôjde o žiadnu špeciálnu liečbu, akú by bolo potrebné nastaviť v prípade, že by sa nádor zväčšil,“ vysvetlil spevák. Našťastie je spevák správne naladený a vzdať sa v boji rozhodne nemieni. „V žiadnom prípade sa tomu nepoddávam. Naopak, zatiaľ vediem 2:9. Aj keď choroba nasadila takpovediac novú útočnú formáciu, ja mám veľkú obranu - oporu v manželke Peťke a rovnako podporu fanúšikov a divákov. Tak je jasné, že vyhráme,“ dodal Weiter. Držíme palce a prajeme skoré uzdravenie!

Otto Weiter sa pred rokom opäť oženil. (Zdroj: Ján Zemiar)