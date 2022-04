Markizácka nevesta už nie je slobodná: Zbalila tohto fešáka... FOTO Wau, veď vyzerá ako RONALDO!

BRATISLAVA - V televíznej šou lásku nenašla, no napokon sa jej sen o dokonalom mužovi splnil v realite. Pamätáte si sexi fitness trénerku Veroniku, ktorá minulý rok účinkovala v Svadbe na prvý pohľad? Aha, zbalila poriadneho fešáka!

Tvorcovia šou dali minulý rok Veroniku dokopy so športovcom Adamom z Trnavy. A hoci to medzi nimi spočiatku vyzeralo nádejne, láska sa nekonala, keďže spoločné bývanie ich vzťah úplne "zabilo". Sexi kráska bola nejaký čas slobodná, no ako sa ukázalo, voľná už veru nie je.

Na svojom Instagrame sa totiž pochválila fotkou s poriadnym fešákom a z jej slov je jasné, že skutočne tvoria pár. A okrem toho, že našla lásku sa jej podaril aj slušný husársky kúsok. Fabovej priateľ akoby z oka vypadol futbalistovi Cristianovi Ronaldovi, čo neuniklo ani ľuďom, ktorí záber okomentovali.

„Ronalda si zbalila? Lebo zboku úplne," napísala Veronike jej známa a z odpovede je zjavné, že si to nemyslí iba ona. „Už si druhá, čo mi to povedala. Ale tento je väčšia výhra ako Ronaldo," napísala zamilovaná blondínka, ktorá snáď skutočne našla toho pravého.