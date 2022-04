Plačkovú takmer TRAFIL ŠĽAK: Za pleťovú masku v obchode OMYLOM zaplatila... Skoro ma PORAZILO!

Hovorí sa, že pre krásu sa musí trpieť, no väčšina žien skôr uzná, že pri dôkladnej starostlivosti o zovňajšok väčšmi trpí peňaženka. Kozmetické prípravky totiž nie sú úplne najlacnejšou záležitosťou, a to aj v prípade, že nakupujeme bežne dostupné značky v drogériách. Jednou z tých lacnejších položiek bývajú napríklad pleťové masky, ktoré sa dajú kúpiť už za pár centov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Z.K.

Tento jednorazový výrobok si vie žena dopriať už od 40 až 50 centov, čo nie je až taký zásah do rozpočtu. Teda aspoň v prípade, že ich nevyužívate každý jeden deň. Viete si však predstaviť, že by ste za takúto jediný raz použiteľnú záležitosť vysolili podstatnú časť vašej výplaty? Nuž, Zuzana Plačková má jediné šťastie, a to, že nemá hlboko do vrecka.

Pri nákupe v zahraničí si totiž absolútne neuvedomila ceny produktov, ktoré si vkladá do košíka. A potom zostala poriadne nepríjemne zaskočená. Na svojom Instagrame zverejnila fotografiu, kde má na tvári čosi pripomínajúce alobal. Ibaže ju vyšiel na vyše sto eur. A keď takáto suma príde prestrelená aj Zuzane Plačkovej, je to už naozaj čo povedať.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Z.P

„Najdrahší alobal. Som sa dnes nechala uniesť v obchode a nepozrela si cenu masky. A keď som platila, bolo mi divné, že za 5 vecí platím tak veľa,” začala vysvetľovať kráľovná slovenského Instagramu. Nemilé vytriezvenie prišlo v momente, keď si konečne všimla cenovku, no už bolo neskoro.

„Keď som zbadala nálepku na maske, tak ma skoro porazilo. 145 € za masku. Ak po nej nebudem mať pleť ako trojročná, tak už neviem, aké iné benefity môže prinášať takáto suma," dodala tmavovláska, ktorá si zrejme odteraz cenovky v zahraničí radšej skontroluje.