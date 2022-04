Životná zmena fešáka z Markízy: Kedysi randil s kolegyňou a dnes... Táto KOČKA mu PORODILA DCÉRKU!

BRATISLAVA - Vyzeralo to tak, že tvoria nerozlučný pár, ich láska je ako z rozprávky a dokonca sa aj zasnúbili. Krátko nato však oznámili rozchod a odvtedy išiel každý svojou cestou. Reč je o niekdajšom páriku z Farmy 8 - Lucii Lule Gachulincovej a jej bývalom snúbencovi Dávidovi Buškovi. No a kým z tmavovlásky sa stala úspešná influencerka, on našiel šťastie v láske a založil si rodinu!

Potom, čo sa Dávid dlhodobo objavoval po boku krásnej tmavovlásky Petry, sa v novembri minulého roka pochválil ďalšou novinkou. To, že dvojica o spolu myslí vážne a plánuje spoločnú budúcnosť, bývalý farmár potvrdil prostredníctvom toho, že svojim fanúšikom oznámil veľkolepú správu.

„Môj život sa posunul do ďalšej etapy, oveľa krajšej, ako bol doteraz. Neskutočne sa teším tomuto momentu. Stále si to neuvedomujem na 100%, ale to ešte len príde. Nemám slov, neviem to teraz opísať, no viem jedno... Že už teraz ich milujem najviac na svete,“ napísal vtedy na Instagram.

Prešlo necelého pol roka a dvojica sa už teší zo svojho prvého spoločného potomka. Dávidovi a Petre sa pred pár dňami narodila dcérka, ktorá dostala meno Lara. „Je to niečo neopísateľné. V momente, kedy mi ju dali do ruky takú malinkú, som cítil, že sme spriaznené duše. Ďakujem že si,” vyznal sa svojmu dievčatku pyšný čerstvý otecko, ktorý dodal, že každému praje, aby tieto pocity niekedy v živote zažil.