Slovenská speváčka NALOŽILA hejterom: Čakala by som, že si budeme pomáhať, ale... ĽUĎOM TOTÁLNE HRABE!

Povedzme si na rovinu, doba je všelijaká, len nie úplne ružová a človeku dobre padne, keď môže na chvíľku vypnúť hlavu a nerušene sa zrelaxovať či zabaviť.

Práve preto prijali Lera, Janette a Božka pozvanie do Jasnej, kde sa v štýlovom bare na svahu konala jedna zo série vyhlásených žúrok. Dievčatá priznali, že si počas víkendu v Tatrách oddýchli a skvele si to užili, čo ich však teší o niečo menej, je aktuálna situácia na Slovensku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Archív Topky.sk

A to najmä spávanie ľudí, ktorí sú čoraz nervóznejší a svoje negatívne emócie si najčastejšie ventilujú na ostatných, ideálne tých, ktorých ani nepoznajú, no vďaka sociálnym sieťam majú dojem, že cez internet si môžu dovoliť všetko. Týchto "hrdinov" si Lera najnovšie zobrala na paškál aj vo svojej piesni I need to hate you (V preklade : Potrebujem ťa nenávidieť), ktorá sa už čoskoro dočká aj vlastného videoklipu.

„Situácia na sociálnych sieťach sa dostala do bodu, ktorý je za mňa absolútne neprijateľným šialenstvom. Ľudia sa k sebe správajú čoraz horšie a horšie. Nenávisť, agresivita, vulgarizmy, či prerušenie kontaktov a hrubé nadávky len preto, že niekto si dovolí mať trochu iný názor či životný štýl. Ľuďom už naozaj, s prepáčením, hrabe a ja som z toho skutočne veľmi smutná," hovorí pre Topky.sk speváčka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Archív Topky.sk

Tá čakala, že v tejto ťažkej dobe ľudia budú za sebou stáť a radšej, ako si hádzať polená pod nohy, si budú vzájomne pomáhať. „Veľmi ma to udivuje. Okolo je toľko zla, skôr by som čakala, že sa zomkneme a budeme si pomáhať. Neviem, kam až dospejeme, ak to bude takto pokračovať," myslí si Lera, ktorá tak odhalila aj ďalší dôvod, prečo s kamarátkami navštívili lyžiarske stredisko v Nízkych Tatrách.

„V rámci svojej trošky, koľko môžeme, sme prišli podporiť i slovenskú gastronómiu a hotelierstvo. To, čo sa dialo, nebolo ľahké pre nikoho z nás. Neutekať len do zahraničia, ale podporiť aj naše Slovensko a možno trochu zvažovať, kam budú naše peniažky putovať," dodala pre Topky.sk Lenka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Archív Topky.sk