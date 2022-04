5. kolo Let's Dance: Svarinská KONEČNE PRIZNALA vzťah so zajačikom a... Tento pár vypadol!

BRATISLAVA - V nedeľu večer diváci opäť zasadli pred svoje televízne obrazovky, aby si mohli vychutnať v poradí už piate kolo Let's Dance. Pozrite sa s nami na najväčšie pikošky, dokonalé tanečné páry a dozviete sa aj to, pre koho bolo toto kolo tým posledným!

Posledným kolom sa súťaž preniesla do svojej polovice, keďže šou opustilo už 5 párov. Už na úvod moderátor Viktor Vincze oznámil, že diváci sa dočkajú špeciálneho tanečného súboja muži verzus ženy, no a špeciálne bolo aj zloženie poroty. Teda aspoň v ponímaní Jána Ďurovčíka.

Ten si totiž hneď na úvod neodpustil "vtípek" na adresu kolegu Jorgeho Gonzalesa, ktorý opäť nesklamal a do sály nacupkal v ďalšom z jeho extravagantných účesov. Tentokrát na punkáča, čo Ďurovčíkovi okamžite pripomenulo nášho obľúbeného športovca. „Som rád, že porota sa obohatila. Všetko som čakal... Ale že budem sedieť v porote s pánom Hamšíkom, to by mi v živote nenapadlo,” bavil sa známy režisér a choreograf.

Ako prvý tanečný pár sa so svojím Paso doble predstavili Kristína Svarinská a Marek Klič. Viac ako jej tanec však tentokrát zaujalo čosi celkom iné. Kým čakali na bodové ohodnotenie, moderátorka Martina Zábranská sa nepriamo spýtala na jej vzťah s youtuberom Exploited-om, ktorý je od nej o 7 rokov mladší.

„Kika, ja som sa dočítala od tebe, že odkedy si na sociálnych sieťach aktívna... Máš svojho obľúbeného youtubera,” začala okľukou, no herečka nezostávalo nič iné, než priznať farbu. A pojala to pomerne s humorom. „Áno, áno. Blíži sa Veľká noc a ja som si zaobstarala svojho zajačika,” vyhlásila so smiechom Svarinská.

Veľký úspech malo v poradí druhé číslo, a to v waltz v podaní Dominiky Roškovej a Adama Bárdyho. Dvojica zožala obrovský standing ovation a to, ako bolo ich číslo vystavané, úprimne ocenil aj Ján Ďurovčík. „Akože fakt som bol z toho v r*iti, ako ste to urobili,” uviedol na adresu Adama a Dominiky, ktorí si od poroty vyslúžili 35 bodov.

Standing ovation si svojím Paso Doble vyslúžili aj Vanda Poláková a Ján Koleník, ktorí dokonca na nohy postavili aj členov poroty. „Ja som myslela, že umriem. Vy ste fakt mystérium. To nie je normálne. To je neuveriteľné. Ja som niečo také vlastne ešte nevidela,” rozplývala sa Tatiana Drexler.

„To, že tam nie je čo vytknúť, s tým súhlasím. To je proste bohové. Rozdiel jedného bodu je niečo nadpozemské a ja si naozaj myslím, že ty do tej choreografie vdýchneš ešte niečo, čo aj profi časť publika bude, že aaaa. Všetko robíš dobre, ale ja chcem ešte ten... Malý povznášajúci,” povedal Ďurovčík, a teda bolo jasné, že z jeho strany desiatka nepadne. A tak aj bolo - tento pár si nakoniec odniesol 39 bodov, čím na prvej priečke vymenili Adama Bárdyho a Dominiku Roškovú.

V závere prišiel tanečný battle v salse, kde sa proti sebe postavili celebritné ženy a muži. Výsledok ešte mohol zamiešať bodmi v rebríčku. Po svojom čísle si dievčatá na konto pripísali 29 bodov, ich choreografia im vyšla o niečo viac ako mužom. Pánsky výkon porota označila ako "sociálny", no napriek tomu im porota uštedrila rovnako 29 bodov, čím sa teda finálne poradie vôbec nezmenilo.

Na poslednom mieste rebríčka skončili Michal Kovačič a Vanesa Indrová a s hodnotením poroty zjavne súhlasili i diváci, ktorí tomuto páru poslali najmenej hlasov, a tak sa Michal Kovačič musel so šou rozlúčiť. „Prešiel som za hranice, ktoré som ani netušil, že sú možné. Extrémne som si to užil... Bolo to skvelé, všetkým ďakujem,” povedal na záver moderátor, ktorý dodal, že mu táto šou splnila rovno niekoľko snov.