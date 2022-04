6. kolo Let´s Dance: Adela celý večer trpela, PRACHOVKA na hlave a... Prekvapivý VYHADZOV!

BRATISLAVA - So šou sa museli rozlúčiť! Skupinka súťažiacich párov v markizáckom projekte Let´s Dance sa každým týždňom zmenšuje. 6 kolo, ktoré sa nieslo v karnevalovom duchu, bolo osudným pre dvojicu Diana Mórová a Marek Bureš.

V nedeľu večer to na obrazovkách Markízy žilo veľkolepým karnevalom. V takomto duchu sa totiž nieslo šieste kolo súťaže, počas ktorého páry zatancovali jednotlivo sambu a v závere spoločne maratón bachaty.

Program odštartoval spoločným veľkolepým číslom, počas ktorého akoby prišiel na parket alegorický voz v podobe torty pre oslávenca Jána Ďurovčíka, ktorý mal včera narodeniny. "Čerešničkou" na torte bol jeho porotcovský kolega Jorge González. Ten ostal verný svojej povesti a výstrednosti. Na hlave mal doplnok, ktorý mnohým pripomínal prachovku, či kefu z autoumyvárky.

Galéria fotiek (15) 6. kolo šou Let ´s Dance odštartovalo spoločné veľkolepé číslo.

Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (15) Zdroj: TV Markíza

Pri niektorých tvárach projektu však stylistom ich voľba nevyšla. Moderátori Viktor Vincze a Martina Zábranská vôbec nepôsobili, akoby moderovali karnevalové kolo. Istú nespokojnosť s výberom róby dala najavo aj porotkyňa Adela Vinczeová.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (15) Zdroj: TV Markíza

Tá mala na sebe krásne šaty, ale s danou tematikou nemali nič spoločné. „Napriek tomu, že jediná mám dnes kostým hovorkyne Angely Merkelovej, mám aj k sambe trošku vzťahu. Samozrejme, vážim si prácu stylistov, ale je to dnes brutálna samba, čo mám,” poznamenala s iróniou v hlase Adela, pre ktorú muselo byť celkom utrpením pozerať sa na všetky tie krásne a farebné kostýmy, ktoré sa na parkete objavovali. V istom momente sa aspoň na chvíľku vylepšila farebnými pierkami.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TV Markíza

Ako prvý vystúpil tanečný pár Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír. Niet pochýb, že táto dvojica si počas tréningov užije veľa zábavy. Zuzka v sebe komičku nezaprela ani počas nakrúcania dokrútok. „Posledné týždne zvažujeme s Miškom adopciu tohto človeka,” poznamenala herečka, ktorá mnohých pobavila. Porotu sa jej tiež podarilo očariť výkonom. „Rastieš každým kolom, páči sa mi tvoje tancovanie,” povedal okrem iného Ďurovčík.

Galéria fotiek (15) Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír

Zdroj: TV Markíza

Diana Mórová počas hodnotenia poroty počúvala samé chvály na svoju fantastickú postavu. Ako skvelého človeka ju v dokrútke vychválil aj jej tanečný partner Marek Bureš. „Pri tých mladých cítim, že už nestíham, ale tak snažím sa,” povedala po odtancovaní Didi, ktorá v porotcovskej tabuľke skončila na 4. priečke. Žiaľ, v diváckom hlasovaní jej to na postup nestačilo.

Galéria fotiek (15) Diana Mórová a Marek Bureš

Zdroj: TV Markíza

„Je to fakt veľmi dobrý človek, mám ho veľmi rada,” aj takýmito slovami okomentovala Eliška Lenčešová svojho tanečného partnera Attilu Végha. Hoci sambou porotu až tak veľmi neohúrili, pri spoločnej bachate ich umiestnili na 2. miesto.

Galéria fotiek (15) Attila Végh a Eliška Lenčešová

Zdroj: TV Markíza

Kristína Svarinská a Marek Klič si už tradične chvíle na parkete užívali. Ďurovčík bol podľa vlastných slov s ich výkonom celkom spokojný. Adela počas svojho hodnotenia ocenila podporu, ktorú herečka dostáva od svojich priateľov. V hľadisku samozrejme nechýbal jej "zajačik", youtuber Expolited.

Galéria fotiek (15) Kristína Svarinská a Marek Klič

Zdroj: TV Markíza

Ján Koleník a Vanda Poláková už tradične kraľovali súťažnému rebríčku. Ako Adela priznala, mnohí sa jej pýtajú, či je to v poriadku, že Koleník, ktorý sa v detstve venoval tancu, je súčasťou súťaže. „Je to v pohode. Tento národ si zaslúži vidieť, ako to má vyzerať,” reagovala Vinczeová.

Galéria fotiek (15) Ján Koleník a Vanda Poláková

Zdroj: TV Markíza

Ako Ján Ďurovčík pri hodnotení Dominiky Cibulkovej a Róberta Pavlíka poznamenal, tenistka je spomedzi všetkých športovcov, ktorí v Let´s Dance kedy účinkovali, doposiaľ najúspešnejšia. „Bola to taká zen-budhistická samba, taká, ktorá nám dáva najavo, že sa nemusíme ponáhľať. Bola to taká tvoja samba,” poznamenala Adela.

Galéria fotiek (15) Dominika Cibulková a Róbert Pavlík

Zdroj: TV Markíza

Adam Bardy a Dominika Rošková si za svoj výkon vyslúžili standing ovation. „Ja milujem tvoj vývoj. Prišiel si ako drevo a teraz... Wau!” reagoval Jorge González. Nadšenie neskrývala ani Tatiana Drexler.

Galéria fotiek (15) Adam Bardy a Dominika Rošková

Zdroj: TV Markíza

Všetky súťažiace páry sa v závere večera predviedli v spoločnom tanci. Porota ich počas tancovania bachaty postupne vyraďovala a na základe toho im k bodom boli pridelené ďalšie.

Galéria fotiek (15) Všetky páry spoločne tancovali bachatu.

Zdroj: TV Markíza

A hoci na základe bodov od poroty sa Diana Mórová a Marek Bureš umiestnili na 4. priečke, hlasy od divákov im na postup nestačili a so šou sa museli rozlúčiť. Diana sa poďakovala nielen všetkým, ktorí im posielali hlasy, ale aj štábu. „Bolo to pre mňa veľmi osviežujúce, ale zároveň vyčerpávajúce,” priznala Didi, ktorá bola vlastne najstaršou účastníčkou tohto ročníka. Jej tanečný partner Marek sa jej tiež poďakoval za to, ako sa o neho a jeho partnerku počas pobytu v Bratislave pekne starala.

Galéria fotiek (15) Diana Mórová a Marek Bureš v súťaži už skončili.

Zdroj: TV Markíza