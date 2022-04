7. kolo Let´s Dance: Chlpatá Adela, chvály na Attilu a... Veľký PLAČ po vyhadzove!

BRATISLAVA - Na parkete ich už neuvidíme! Počet párov súťažiacich v markizáckej šou Let´s Dance sa každým kolom znižuje. Súťažiace dvojice tentokrát okrem spoločenských tancov predviedli aj to, ako sa popasovali s folklórom. Kto sa musel s veľkolepým projektom rozlúčiť?!

Nedeľný večer sa na obrazovkách Markízy už tradične niesol v znamení Let´s Dance. Keďže sú momentálne veľkonočné sviatky, priestor dostali aj ľudové tance. Večer odštartoval vystúpením formácie Čarovné ostrohy.

Ako prvá vystúpila Dominika Cibulková. S tanečným partnerom Róbertom Pavlíkom zatancovali slowfox, ktorý je jeho obľúbeným tancom. „Takto som športovca nevidel tancovať,” poznamenal okrem iného Ďurovčík. Pavlík Dominiku po výkone tiež pochválil. „Som hrdý, ako maká. Stále sa zlepšuje,” povedal.

Dominika Cibulková a Róbert Pavlík

Chvály za svoje paso doble dostali Attila Végh a Eliška Lenčešová. „Bolo to to najlepšie, čo ste zatiaľ zatancovali. Vyzeralo to veľmi dobre,” reagovala Tatiana Drexler. Jej kolega Ďurovčík otvorene priznal, že je v šoku. Zápasníkovi za jeho výkon dal dokonca 6 bodov. „Preboha, veď ja dnes nebudem spať,” povedal, čím mnohých divákov pobavil.

Attila Végh a Eliška Lenčešová

Kristína Svarinská a Marek Klič tancovali slowfox, za ktorých ich Tatiana Drexler až tak nepochválila. „Ak ma niekto štve, tak ste to vy. Lebo ste mladá, krásna, dynamická, máte všetko. A podľa mňa málo trénujete a robíte hlúposti,” poznamenala porotkyňa, ktorá tiež dodala, že Marek je výborným tanečníkom. „Tvojou výhodou a problémom je, že si vo všetkom dobrá a všetko ti ide. Sú tam nejaké detaily a od teba sa očakáva, že budeš vo všetkom super. Možno sú tie nároky na teba vyššie,” zhodnotila Adela.

Kristína Svarinská a Marek Klič

Adam Bardy a Dominika Rošková zatancovali jive, za ktorý museli čeliť kritike od poroty. „Nie som nadšená,” priznala Drexler. A Ďurovčík sa pridal. „Bolo to akoby si dusil kapustu. Aj svoju partnerku si dusil. Netancoval si, dusil si kapustu,” poznamenal.

Adam Bardy a Dominika Rošková

Ján Koleník a Vanda Poláková predviedli zmyselné tango. A hoci boli už tradične odmenení standing ovation, porote k dokonalosti čosi chýbalo. „Mala som také očakávania, že sa mi až postavia chlpy. A prisahám, že som si pár kvôli tomu nechala. Nie všetky sa mi postavili,” pobavila divákov Adela.

Ján Koleník a Vanda Poláková

Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír sa so svojím quickstepom ocitli po prvej časti večera na vrchole rebríčka. „Strašne sa mi to páčilo. To české čudo z vás dnes urobili briliant,” neskrývala Drexler svoje nadšenie. „Miestami som bola dojatá,” pridala sa Adela, ktorá spoločne s kolegami Zuzku potešila, keďže sa jej vďaka ich bodom podarilo aspoň na krátko tromfnúť favorita súťaže - Jána Koleníka.

Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír

V druhej časti večera sa súťažné páry po čísle folklórneho súboru Technik STU predviedli v ľudových tancoch. „Nie je v ľudských silách za jeden týždeň naučiť sa ľudový tanec. To sa nedá,” povedal k tomu ešte pred hodnotením Ďurovčík.

Attila Végh a Kristína Svarinská spoločne s partnermi tancovali ľudový tanec z Myjavy.

Zuzana Šebová a Dominika Cibulková s partnermi predviedli fľaškový tanec.

Ján Koleník a Adam Bardy spolu s partnerkami tancovali ľudový tanec z Očovej.

Po sčítaní hlasov od poroty za oba tance sa na chvoste tabuľky ocitli Kristína Svarinská a Marek Klič. Na postup im nestačili ani hlasy od divákov. Keď z úst moderátora Viktora Vinczeho zaznelo, že v súťaži končia, ich kolegyňa Dominika Rošková spustila veľký plač.

Veľký smútok bolo badať aj v hlase Svarinskej tanečného partnera Mareka. Kristína po prejavení vďaky celému štábu, televízii a súperom, venovala pekné slová i jemu. „Naučil si ma veľa nielen na parkete, ale aj mimo neho. Si skvelý a úžasný človek. Naučil sa ma pokore, i tomu ako sa postaviť s hrdosťou a makať ďalej. Veľmi si to vážim,” poznamenala.