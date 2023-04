Český moderátor TOTÁLNE PONÍŽIL súťažiacu zo Survivoru: Fanúšikovia ZÚRIA… Toto je BODYSHAMING!

Tak toto veru český moderátor Ondřej Novotný nedomyslel. Počas jedného z dielov prišlo k slávnostnej, tzv. zlučovacej večeri a tiež k váženiu súťažiacich. Tí počas účinkovania v zmienenom projekte v nehostinných podmienkach miestneho ostrova a bez pravidelného príjmu potravín zhodili dosť kíl.

Galéria fotiek (24) Zdroj: Tv Markíza

A o tom sa diváci, ale aj zúčastnení presvedčili na vlastné oči, keď sa postavili na váhu, ktorú im moderátor priniesol. No pri Žanete Skružnej si neodpustil nemiestnu poznámku na adresu jej proporcií v čase, keď nastúpila do súťaže. U každého bez problémov na začiatku povedal aj ich pôvodnú váhu, ale práve pri tejto blondínke sa tomu snažil vyhnúť.

Galéria fotiek (24) Moderátor zo Survivor Ondřej Novotný so súťažiacimi

Zdroj: Voyo Originál

„Mám povedať, koľko si vážila predtým? Tebe poviem tvoju váhu teraz,“ začal moderátor akoby takticky sa vyhýbať predchádzajúcemu údaju, avšak Žaneta s tým problém nemala a povedala mu, aby to vyslovil. „Povedz mi, koľko som vážila predtým,“ poprosila ho ostrovanka a dozvedela sa, že išlo o 70 kíl. „No krásne, 63,“ natešene zvolal Novotný, keď uvidel jej aktuálny stav počas váženia.

Galéria fotiek (24) Žaneta Skružná

Zdroj: Instagram Ž.S.

To, že sa snažil vyhnúť pôvodnému údaju, akoby išlo o číslo, za ktoré by sa mala hanbiť, neprišlo Žanete úplne v poriadku. Na sociálnu sieť Instagram teraz pridala hneď niekoľko záberov svojho tela aj s kilami navyše. „Čo hovoríte na zlúčenie a naše váženie? Ondřej nevyslovil moje kilá, akoby to mala byť hanba. Verím, že to tak nemyslel. Nahodil plavkovú sezónu, pritom Barča má, mala a bude mať postavu do plaviek vždy,“ vyjadrila sa Žaneta.

A poukázala na problém tzv. bodyshamingu. „Obzvlášť ženy sú na tému váhy dosť citlivé. Možno preto, že každý má potrebu súdiť, ako kto vyzerá, kedy si tlstý a kedy už zas veľmi chudý,“ poznamenala súťažiaca zo Survivoru, ktorá svoje kilá nikdy špeciálne neriešila. Podľa jej vlastných slov dôležitá je skôr pre ňu tá vnútorná krása a má sa rada taká, aká je.

Galéria fotiek (24) Zdroj: Instagram Ž.S.

Pod jej príspevkom sa vzápätí objavilo mnoho príspevkov, v ktorých komentujúci vyjadrili názor, že moderátor si mal dať lepší pozor na ústa. „Toto sa Ondrovi veľmi nepodarilo. Verím, že to nemyslel zle, ale presne takto vznikajú problémy mladých dievčat,“ napísala jedna z fanúšičiek a v podobnom duchu boli aj ďalšie komentáre.

Mnohým sa nepáčilo, že moderátorove reakcie pôsobili, akoby bolo skvelé mať čo najnižšiu hmotnosť. „Presne tak to vyznelo, pocta tomu, kto bude mať pod 50 kg a 70 kg u ženy, kedy je váha úplne v norme, sa radšej zahovorí, pretože to vyzerá príliš veľa medzi modelkami a tanečnicami s 55 kg. Prišlo mi to ponižujúce a povrchné. Bodyshaming pravidlá,“ poukázala na netaktnú poznámku ďalšia žena. A čo si o tom myslíte vy?

Galéria fotiek (24) Žaneta Skružná a Ondřej Novotný

Zdroj: Voyo Originál