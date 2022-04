Zabudnite na vlasy či hmyz: Twiinska si vo výrobku z pekárne našla... Bože, veď TOTO ju mohlo stáť zdravie!

S niečím ako chlp či vlas v jedle sa dá rátať v každej reštaurácii alebo aj v domácom jedle, pričom stačí len troška nepozornosti kuchára. Ničím výnimočným nie je ani hmyz, na tanieri si mnohí z nás našli už aj také "šmaky" ako nechty či pazúre alebo zuby hlodavcov. To, čo sa stalo Daniele, je však omnoho nebezpečnejšie.

Twiinska aktuálne na svojom Instagrame zverejnila fotografiu čohosi, čo pripomína drevo. A nejde o malý kúsok, ale veru poriadne veľké kusisko. Paradoxom je aj to, že si túto nežiadúcu ingredienciu našla vo výrobku z pekárne, a tak zostáva len hádať, ako sa tam čosi takéto vôbec mohlo ocitnúť.

No a čo je horšie, drievko Daniela "našla" tak, že si ho rovno zadrela do úst. „Pekáreň **mas, čo toto?! Teda zadreté v puse som ešte nemala," napísala speváčka k fotke šunkového chlebíku, nad ktorým svietilo drevo o veľkosti článku na jej ukazováku. A teda, môže byť len rada, že sa jej zadrelo do pusy. Ak by ho prehltla... Uff, to si človek radšej ani nechce predstaviť.