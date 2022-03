Legendárna Arabela vydala dcéru: FOTO Extravagantná nevesta v ČIERNYCH šatách!

KOLÍN - Herečku Janu Nagyovú (63) majú dodnes Česi a Slováci najviac spätú s postavou princeznej Arabely. Plavovláska žije dlhé roky v Nemecku, kde sa po dvoch nevydarených manželstvách vydala za o 17 rokov staršieho Tonyho. No a koncom februára tam vydala aj svoju najmladšiu dcéru Sophiu Emmu. Bola to však naozaj netradičná svadba - nevesta sa vydávala v čiernych šatách!

V mnohých krajinách sa čierna farba považuje za farbu smútku, no zároveň aj najvyššej elegancie. Outfit tejto farby sa však na svadbu neodporúča ani hosťom... A už vôbec nie neveste. No dcéra ikonickej princeznej Arabely, Sophia Emma, si zrejme povedala, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali.

Práve v tejto temnej farbe si totiž zvolila rovno svoju svadobnú róbu. Svedčia o tom fotky, ktorými sa herečka pochválila na sociálnej sieti Instagram. Jej dcéra sa vydávala v nemeckom Kolíne v nádherný dátum, ktorý si k svojmu veľkému dňu vybralo mnoho párov.

„Magický dátum 22. 2. 2022, ktorý sa vyskytne až o 180 rokov. Nech tento deň vyžaruje pozitívnu energiu s množstvom lásky, harmónie a šťastia,“ napísala hrdá mama Jana k záberu mandaly lásky, ktorú čerství novomanželia dostali. Tak snáď v tomto prípade bude čierna farba farbou šťastia a životnej harmónie. Novomanželom gratulujeme!