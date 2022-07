Toto je vnuk princeznej Arabely: Emotívne stretnutie... PREBOHA, nevideli sa dlhých 13 ROKOV!

MNÍCHOV - Herečka Jana Nagyová sa svojej umeleckej profesii venuje už len sporadicky. Aktuálne predstavila v Karlových Varoch rozprávku Princ Mamánek. Po návrate do Nemecka ju však čakal oveľa emotívnejší zážitok.

Jana Nagyová sa totiž v Mníchove stretla s vnukom Jeremym, ktorého dlhé roky nevidela. „Vnuk priletel z Aucklandu, kde žije so svojou maminkou a uvidíme sa po 13 rokoch. Naposledy som ho videla, keď mal necelé dva roky a potom už len cez Instagram,” prezradila Blesku v Karlových Varoch pri prezentácii rozprávky, v ktorej najnovšie hrá.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Bontonfilm

Jeremy je synom Janinho syna Haralda, ktorého má so svojím druhým manželom. Harald však s matkou svojho dieťaťa nežije – on býva v Nemecku a ona na Novom Zélande. A do 14 rokov deti bez sprievodu letecky cestovať nemôžu...

Nagyová sa k rodinným pomerom nevyjadrila, ale vzťahy medzi Haraldom a jeho bývalou asi nie sú najlepšie, keď roky nebola ochotná syna sprevádzať do Európy. A rovnako ani babička celý čas nevycestovala za svojím vnukom.

Nech už je to akokoľvek, Jana si teraz užila čas strávený so synom aj vnukom a na sieti Instagram sa podelila o spoločné fotografie.