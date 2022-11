Legendárna Arabela hlási NÁVRAT k herectvu: Kvôli TOMUTO pred 30 rokmi ukončila kariéru... Neľutuje to!

Galéria fotiek (2) Jana Nagyová stvárňuje kráľovnú Ľudmilu v novinke Princ Mamáčik.

Zdroj: Bontonfilm

BRATISLAVA - Na Slovensku a v susednom Česku neexistuje azda nikto, kto by nepoznal legendárnu princeznú Arabelu. 10 rokov po natáčaní sa herečka Jana Nagyová (63) rozhodla zavesiť svoju kariéru na klinec. Po 30 rokoch však hlási svoj návrat. V rozhovore pre Telkáč.sk prezradila, prečo pred rokmi s herectvom skoncovala, aj to, či to nikdy neoľutovala!