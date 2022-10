Nesmrteľná Arabela zahviezdila na slávnostnej premiére: Po rokoch sa vrátila k herectvu... Aha, ako dnes vyzerá!

Galéria fotiek (15) Jana Nagyová vyzerá stále výborne.

BRATISLAVA – So slávnostnými premiérami akoby sa vrece roztrhlo. V jednom z nákupných centier v Bratislave kino praskalo vo švíkoch. Postarala sa o to kúzelná rozprávka Princ mamáčik, ktorá pritiahla do kina aj známe tváre z česko-slovenského šoubiznisu. Prekvapivým momentom bol však príchod nesmrteľnej Arabely, herečky Jany Nagyovej (62). Po rokoch sa vrátila k herectvu a pozrite, ako dnes vyzerá!