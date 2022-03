Ďurovčík vracia kultové predstavenie: Sexi ČAJOČKY si strieľajú z celebrít, médií… aj Borisa Kollára!

V pôvodnej verzií Čajočiek, ktoré sú napísané na hity Petra Nagya, si zahrala mimoriadne silná skupina dnes už známych žien zo šoubiznisu. Nela Pocisková, Lenka LeRa Rakarová, Natália Hatalová, Dáša Mamba Šarközyová a Mirka Drínová vytvorili tak silné kombo, že počas rokov sa len ťažko hľadal niekto, kto by ich dokázal nahradiť.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Maarty

„Vtedy bola celá generácia fantastických mladých herečiek. Prešiel čas a teraz sa konečne znova vyskytla silná generácia mladých báb. Takže nám napadlo, že to znova vrátime. Keď sme pred 15-timi rokmi vymýšľali "Čajočky", dnes už je to zaužívaný pojem, tak sme netušili, že to bude aktuálne aj v budúcnosti. Akurát sa to zmenilo o niektoré nové veci ako Instagram či Facebook. A teda aj protagonistky," vysvetlil nám Ďurovčík, keď sme sa zaujímali, čo ho viedlo k tomu, aby na dosky vrátil svoje jednoznačne najvtipnejšie predstavenie.

Lístky na predstavenie Čajočky si môžete zakúpiť TU cez sieť Predpredaj.sk

Čajočky totiž absolútne nikoho nešetria. Veľmi jednoduchým humorom, no zato perfektne prešpekulovanými narážkami, si robia srandu z aktuálneho diania, nešetria však ani celebrity a televízne projekty, padne poznámka na adresu Borisa Kollára, parodujú aj bratislavské pipiny či východniarov. „Ja aj Peťo Nagy sme hrdí východniari. Všetci vedia, že keď je niečo takéto v mojej inscenácii, je to fór, nie urážka," upozornil nás, keď sme sa pýtali, či sa nebojí odozvy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Maarty Galéria fotiek (7) Zdroj: Maarty

„Paradoxne to pred rokmi východniari brali najlepšie. A čo musím neskutočne oceniť, ako sa typická "blaváčka" Lenka Fecková, predstaviteľka Kristíny v tomto muzikále, naučila akcent zemplínčana, ktorý príde do Bratislavy. Je v tom famózna," vyzdvihol hlavnú postavu, ktorá aj s východniarskym prízvukom počas predstavenia strúha také momenty, až sa človek začne smiať cez slzy. Galéria fotiek (7) Zdroj: Maarty

„Je to naozaj iné predstavenie. Nie je to veľkomuzikálové plátno. Je mimoriadne založené na hereckých kvalitách dievčat, ktoré neustále šlapnú a vlastne nezídu z javiska. Je to plné humoru a takej tej sondy do života pod smotánkovskou pokličkou, ktorú tu máme," povedal pre Topky.sk Ďurovčík o svojich vychýrených Čajočkách, ktoré si diváci môžu po rokoch užiť už ôsmeho apríla!

Galéria fotiek (7) Zdroj: Maarty

Galéria fotiek (7) Zdroj: Maarty