Dráma na salaši! Vyklepaná Zuzana Plačková: Všade samá krv... Kôň jej ODHRYZOL PERU!

Po tom, čo sa Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René presťahovali do rodinného domu neďaleko Bratislavy, väčšinu času trávia doma. Na sociálnych sieťach sa tak influencerka často delí o to, ako ju do jej hniezdočka chodia navštevovať kamaráti. Aj teraz ju z ďalekej Prahy prišla pozrieť kamarátka Perla.

No aby neboli celé dni zatvorené doma, rozhodli sa urobiť si výlet na salaš. Po chutnom jedle sa ešte vybrali pozrieť zvieratá. No to ešte netušili, že zdanlivo bezpečný relax sa v sekunde zmení na krvavú drámu. Vydesená Zuzana len ťažko hľadala slová - pred jej očami totiž kôň odkusol žene dolnú peru.

„Prišla nejaká pani a mala v taške jablká a nejako sa zahnal za ňou ten kôň a zrazu sme sa len otočili s Perlou a tá pani nemala dole pery. Držal ju potom za bundu a teraz zrazu vidíš, že tam sú malé deti, kŕmia tie kone... Ja neviem, či je to celkom bezpečné. A tá pani celá krvavá, spodnú peru nemala,“ opísala dramatickú chvíľu Plačková.

„Zhrozené sme, lebo sme pri tom stáli a proste to bola taká sekunda, že to sa mohlo stať mne alebo Perle, keby sme mali pri sebe jablká. Akože poviem vám, že mi je z toho dosť špatne,“ dodala Zuzana. Na výbehu bol vraj veľký nápis zákaz kŕmenia koní. Ako však Plačková neskôr vysvetlila, pani, ktorú kôň napadol, ho nekŕmila. Mala len v sáčku jablká.

„Preto chcem len, aby si ľudia dávali pozor a zbytočne nijak nedráždili tie zvieratá, lebo toto bola vážne sekunda...“ dodala Zuzana. Viac sa dozviete z videa vyššie!