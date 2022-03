Tak toto Plačková poriadne oľutovala: 10-tisíc za jedinú vec a...

Zuzana Plačková sa včera presúvala z Dubaja domov na Slovensko. Pri tejto príležitosti ukázala fanúšikom svoj cestovný set luxusnej značky Louis Vuitton a vyhlásila, že sú to najpraktickejšie tašky, aké si kedy kúpila.

No zároveň netajila, že niekoľkokrát urobila aj nákupy za mastné sumičky, ktoré sa až tak neoplatili. „Postupom času som si uvedomila, že ja som také zlé investície urobila do handier, do kabeliek, neviem, na čo mi to vôbec je, ani to nenosím. Mám to ho hromadu len preto, aby som ukázala možno niekomu, že na to mám. Akože ja som úplne je*nutá. Ale uvedomila som si to a už to robiť nebudem,” zaprisahala sa brunetka.

Medzi investíciami, ktoré boli v podstate zbytočné, spomenula ikonickú kabelku Hermès. Za takýto kúsok sa bežne platí päťciferná suma. V čase, keď si ju Plačková zadovážila, sme ju na internete našli za vyše 11-tisíc eur. Influencerka vtedy fanúšikom prezradila, že mala na výber, akú platbu chce za reklamu: 10-tisícový honorár, dovolenku alebo spomínanú kabelku.

Nuž, 10-tisíc mohla investovať do niečoho potrebnejšieho... Mnohí odborníci na módu však tvrdia, že značkové kabelky nie sú len krásnym doplnkom, ale aj predmetom, ktorého hodnota časom stúpa, rovnako ako rôznych šperkov či iných vzácnych umeleckých diel. A tieto kabelky francúzskeho módneho domu patria k tým najžiadanejším. Časom teda na tom môže Zuzana dokonca ešte aj zarobiť.