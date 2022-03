Dievča alebo chlapec? Plačková má jasno: DVOJIČKY!

Zuzana Plačková očakáva svoje prvé dieťa. No na rozdiel od mnohých iných mamičiek v očakávaní sa so zisťovaním pohlavia neponáhľa. „Ja zatiaľ nechcem vedieť pohlavie dieťaťa. Ja to nepotrebujem vedieť teraz, o to viac ma to bude tešiť,” povedala pre Topky koncom februára. A situácia sa zatiaľ nijako nezmenila.

Ibaže najnovšie brunetka zverejnila fotografiu svojich vyrážok na tvári s popisom: „Ja mám pocit, že som každým dňom škaredšia.” A ľuďom nebolo viac treba. Každý totiž pozná "zaručenú ľudovú múdrosť" o tom, že dievčatko odberá mamine krásu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZP

Mnohí samozrejme cítili potrebu to Zuzane oznámiť prostredníctvom správ. Našli sa ale aj takí, ktorí na základe svojich skúseností zas tipovali úplne opačne, a to, že Plačková nosí pod srdcom chlapca. „A nie je vám to jedno? Hlavne, že bude zdravé. keby som tak veľmi chcela vedieť, čo to bude, už dávno to viem, ale mne je to naozaj jedno, čo to bude,” vyhlásila. A dodala úplnú bombu: „Ja by som bola najradšej, keby som mala dvojičky, chlapca aj dievča.”