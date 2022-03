Vémolova snúbenica Lela: Kráľovná VYLEPŠENÍ... FOTO Neuveríte, ako vyzerala BEZ NICH!

BRATISLAVA - Sexica Lela Ceterová je bývalou Playmate, ktorá sa do povedomia verejnosti zapísala najmä vďaka vzťahu so zápasníkom Karlosom Vémolom, ktorému porodila dve deti. Partnerka hviezdneho bitkárka je známa tým, že za každých okolností vyzerá dokonale a na svoj vzhľad mimoriadne dbá. Lenže... Spoznali by ste ju na starších fotografiách?

Lela sa netají tým, že ešte dávno pred tridsiatkou absolvovala niekoľko plastických vylepšení a svoju schránku si starostlivo udržuje. Mnohí ju preto označujú ako umelinu, čo však ona absolútne nerieši a viac ako o hejterov sa stará sama o seba. Na fotografiách, ktoré pridáva na sociálnu sieť, vyzerá vždy úplne dokonale, no a okrem vylepšení jej nie sú cudzie ani všakovaké filtre.

Vémolova partnerka vyzerá tak bezchybne, že by ste ju pokojne mohli zabaliť do škatule od najznámejšieho výrobcu bábik. To, že jej vizáš prešla radikálnymi zmenami, však nemôžno poprieť. A svedčia o tom aj fotky z roku 2014, kedy bola hosťom na pokrovom večeri známej seiti kasín. V tom čase síce bola o čosi prirodzenejšia, no keď si to človek porovná, jedno jej uprieť nemôže.

A síce, že na rozdiel od mnohých známych dievčat sa plastikami nenechala "spackať". No veď - presvedčte sa sami!