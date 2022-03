Wanda Hrycová išla na UKRAJINU: To, čo videla, ju totálne dostalo... Utekajúca žena dostala PORÁŽKU!

BRATISLAVA - Aj Wanda Adamik Hrycová patrí k tým, ktorých konflikt na Ukrajine mimoriadne zasiahol. Inváziu a utrpenie tamojšieho ľudu prežíva ešte intenzívnejšie, než mnohí iní, keďže tam žije aj niekoľko jej blízkych priateľov. To je aj jedným z dôvodov, prečo sa i ona rozhodla osobne pomôcť. A to, čo videla cestou na Ukrajinu, ju absolútne chytilo za srdce...

Producentka sa vydala na Ukrajinu, aby aj ona svojou troškou pomohla. „Včera som bola na otočku v Užhorode odniesť bojujúcim kamarátom nejaké chýbajúce veci a prechádzala som cez hraničný prechod Vyšné Nemecké. Bola som veľmi zvedavá, ako to tam vyzerá, koľko ľudí tam čaká, ako je to cele zorganizované a priznám sa, bola som pripravená na všeličo,” začala vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

„Musím ale povedať, že okrem neziskových organizácií, ktoré sú tam asi všetky a pomáhajú vo veľkom, skladám veľkú poklonu polícii, ozbrojeným silám Slovenskej republiky a záchrannej službe. To, ako to mali zorganizované a ako sa správali k utekajúcim ľuďom, ma naozaj dostalo… Videla som slovenských vojakov, ktorí nosili ženám tašky, kufre, pomáhali hendikepovaným ľuďom na vozíkoch, deťom rozdávali keksíky,” opísala to, čo na vlastné oči s úžasom a vďačnosťou sledovala.

Galéria fotiek (3) Wanda opísala situáciu na hraničnom prechode Vyšné Nemecké

Zdroj: Instagram

Sama však bola aj svedkom desivej udalosti, ktorú museli prítomní okamžite riešiť. „Utekajúca žena dostala v aute pred nami porážku a naši urobili všetko preto, aby ju okamžite dostali dopredu, kde už na ňu čakali naši záchranári a prispôsobili celý prijímací proces tak, aby o ňu bolo postarané… A to všetko v kľude a s pochopením,” uviedla vo svojom príspevku Hrycová.

Jej slová na záver o tom, akí sú naši krajania schopní a nápomocní tým, ktorí to teraz najviac potrebujú, až hrejú pri srdci. „Naši vojaci a policajti toho majú určite veľa, sú tiež vyčerpaní, ľudí je na hranici naozaj veľa a asi ich veľa ešte príde... Bol to však naozaj dobrý pocit vidieť, že keď treba, vie tento štát fungovať, vie sa zorganizovať a vie pomáhať,” dodala zjavne dojatá Wanda.