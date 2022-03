Daru Rolins lanárili do Let's Dance: Odmietla... TOTO je dôvod!

Koniec koncov, len pred pár dňami vody šoubiznisu rozvírilo vyjadrenie Dominiky Mirgovej, ktorá netajila sklamanie nad tým, že sa do tejto série Let's Dance nedostala. Speváčka sa nechala počuť, že to bolo už dlho jedným z jej veľkých snov, no a v šoubiznise by sa určite našlo aj mnoho ďalších celebrít, ktoré by na takúto ponuku okamžite prikývli.

Nie však speváčka Dara Rolins. Človek by si povedal, že naša popová diva je na účinkovanie v podobnom projekte ako stvorená. Ikonická umelkyňa má tanec doslova v krv a to, ako sa kĺže po parkete v dokonalých elegantných róbach či extravagantných farebných kúskoch, si vie určite predstaviť takmer každý jej fanúšik. Okrem nej samotnej.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

Božská Dara totiž prijala pozvanie Markízy a tanečnej šou sa zúčastnila - ale len ako exkluzívny hosť. My sme ju pri tejto príležitosti oslovili na rozhovor, kde padli otázky aj na to, či by sa na tancovanie na parkete predsa len nenechala nahovoriť. A veruže nie. Speváčka priznala, že ponuku už síce dostala, ale... Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie!