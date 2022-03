TRETÍ PÁR markizáckej Svadby: FOTO Dúfala, že sa ženíchovi NEBUDE páčiť a POTOM… NEPÁČI SA ON jej!

Medzi Karin a Dušanom vraj na Srí Lanke pomaly začala vyhasínať prvotná iskra, Janka zasa rieši Jozefovu výbušnosť a ufrflanosť, ktoré ju nepríjemne zaskočili ešte cestou na "medové týždne" v Mexiku. Medzi mladomanželov aktuálne pribudol aj tretí pár, ktorý tvoria Mirka a Matej.

34-ročná sociálna pedagogička v škôlke je už viac ako tri roky bez partnera, čo si sama nevie vysvetliť a spomenula, že hoci 5 rokov pracovala v čisto mužskom kolektíve, nikto ju nepozval ani len na rande. Tmavovláska zo Serede pôsobila mimoriadne sympaticky - ako hotové slniečko. Avšak už krátko po tom, čo sa absolvovala svadobné líčenie a účes, prišlo k prvým námietkam.

Hoci vyzerala krásne, to, ako bola upravená, ju znepokojilo natoľko, že vyhlásila, že by sa radšej ženíchovi nepáčila. „Neviem, či sa mu budem páčiť. Ja v podstate dúfam, že sa mu nebudem páčiť. Lebo toto nie som ja. Ja som prirodzená osoba, mám rada strapaté vlasy, minimum mejkapu. Takže, keď sa mu budem páčiť... Zajtra ráno sa mu páčiť nemusím. Lebo proste som iná,” povedala Mirka krátko pred obradom.

To, aby ženícha nezaujala, sa jej však nesplnilo. Keď ju 33-ročný záchranár prvýkrát uvidel, bol absolútne ohúrený, až to vyzeralo tak, že sa naozaj zamiloval už na prvý pohľad. Lenže zdá sa, že nevesta až taká nadšená nebola a iskra z jej strany nepreskočila. Za všetko hovorí to, čo neskôr vyhlásila pred kamerou.

„Ak sa mu páčim, bude to mať ťažšie, lebo on si ma musí získať. Ak sa mu nepáčim, sme na rovnakej úrovni, že ten feeling neprebehol,” opísala Mirka otvorene svoje prvé dojmy, z čoho bolo všetko jasné. Flintu do žita ale nehádže. „Môže byť, že sa mu páčim. Tým pádom chlapec musí zamakať. Tým, že je záchranár, by to mohol dať,” dodala tretia markizácka nevesta tejto série.

