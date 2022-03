Pikošky z 1. kola Let’s Dance: Hospodárová prišla s frajerom a NEHODA herečky z Oteckov… Ups, jej opätok skončil u Ďurovčíka!

V závere uplynulého týždňa televízia Markíza uviedla novú sériu šou Let's Dance. V tej svoje tanečné schopnosti predvedie dokopy 9 párov zložených z profesionálnych tanečníkov a známych Slovákov. Prvé kolo bolo "nesúťažné", no hoci sa nevyraďovalo, body sa udeľovali. Najviac ich získal Ján Koleník s Vandou Polákovou a naopak najmenej Michal Kovačič so Simonou Brecíkovou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

No bolo sa na čo pozerať aj mimo tanečného parketu. Prvé kolo novej série šou si totiž nenechalo ujsť viacero známych tvárí. Medzi nimi aj moderátorka markizáckeho Športu Janka Hospodárová, ktorá do spoločnosti priviedla aj svojho priateľa Ľuboša. A počas večera doslova žiarila - no nielen vďaka krásnym šatám... Ale spokojnosť jej doslova sršala z tváre.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

O čosi menej spokojná odchádzala z Let's Dance herečka z markizáckych Oteckov Alžbeta Bartošová. Počas večera mala totiž nepríjemnú nehodu. „Išla som Janovi zvrtnúť jeden pozdrav a rovno do náručia som mu zletela aj podpätok som si zlomila,“ napísala brunetka k fotke, na ktorej porotca Ďurovčík drží v ruke časť jej topánky. Z natáčania už Alžbeta odchádzala bez jedného podpätku.

„Ja som tak tancovala, až som črievičky zničila. Proste Let's Dance! Keď poriadne tancuješ, tak topánky nezostanú celé,“ prezradila pri odchode Bartošová, ktorá na pravej nohe došľapovala len na špičku. Úsmev z tváre jej to však nezobralo. Viac fotiek z večera nájdete vo fotogalérii vyššie!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram A.B. Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram A.B.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}