Diváci Let’s Dance ZÚRIA: Kritika kvôli vyraďovaniu… Žiaden počet hlasov, SMS-kám neveria!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza odvysielala druhé kolo tanečnej šou Let's Dance, ktoré bolo zároveň prvým, v ktorom sa vyraďovalo. Diváci svojimi SMS-kami hlasovali, ktorý z tanečných párov sa im páčil najviac - na poslednom mieste skončili Marek Fašiang a Adriana Mašková, projekt teda museli opustiť. To sa však nepozdáva divákom. Markízu kritizujú, že nezverejnila počty hlasov... SMS hlasovaniu neveria!

Zatiaľ čo v prvom kole markizáckej šou Let's Dance sa tanečné páry len predstavovali, v druhom už išlo do tuhého. V závere nedeľného večera sa totiž už rozhodovalo aj o tom, ktorá z deviatich dvojíc v projekte definitívne skončí. Rozhodovali o tom diváci svojimi SMS hlasmi.

Šiestim párom moderátor Viktor Vincze oznámil hneď, že sú mimo ohrozenia a postupujú do ďalšieho kola. Ďalšie tri však nechal v napätí a o svojom osude sa dozvedeli až v úplnom závere. V ohrození boli MMA bojovník Attila Végh a Eliška Lenčešová, komik Fero Joke a Vanesa Indrová a herec Marek Fašiang s Adrianou Maškovou.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

No a práve posledný z menovaných podľa počtu SMS-iek divákov zaujal najmenej. Teda aspoň to tvrdí Markíza - herec so svojou tanečnou partnerkou sa totiž stali prvou dvojicou, ktorá musela Let's Dance opustiť. Hneď po oznámení výsledku sa však na televíziu strhla obrovská lavína kritiky - fanúšikovia hlasovaniu neveria.

Spochybňujú, že Fašiang a Mašková dostali najmenší počet bodov, pýtajú sa, či boli hlasy notársky overené... A tiež sa im nepáči, že televízia nezverejnila počet SMS-iek. „Ľudia rozhodli SMS-kami? Tak nech uvádzajú počet a sú hlasy aj notársky overené? Či to už netreba? Už neverím v tejto dobre ničomu,“ pýta sa jedna z diváčok. A v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie komentáre.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook Markíza

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook Markíza

„No škoda, urobili z neho takého ťuťmáčika, čo mi je veľmi ľúto. Sú tam aj horší. Neverím SMS-kám!“ pridal sa ďalší. „Škoda, že vypadli, skôr by mal vypadnúť Attila, myslím, že je slabší ako Marek. A tie SMS-ky, to je len podfuk, nič nedali, že koľko SMS-iek bolo na ktorú dvojicu,“ súhlasila diváčka a ďalšia tak isto: „Bola som nemilo prekvapená, 3 páry tam boli určite oveľa horšie. Neverím, že to bolo SMS-kami.“

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook Markíza

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook Markíza

Treba však brať do úvahy, že konečné výsledky sa odrážajú nielen od SMS-iek, ale aj od hlasov pridelených od porotcov. Navyše mnohí diváci nehlasujú podľa toho, ako kto tancoval, ale častokrát podľa sympatií. To znamená, že aj ten, ktorému tanec veľmi nejde, sa môže prebojovať až do finále.