Markizáčka Hospodárová zverejnila retro FOTO: Takto vyzerala v 16-tich!

Janka Hospodárová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Fotografie nás vracajú do spomienok a starých časov. Vďaka nim máme zdokumentované aj tie momenty, na ktoré by sme za istú dobu dávno zabudli. Moderátorka Janka Hospodárová (48) sa so svojimi fanúšikmi podelila o záber z minulosti. Takto vyzerala, keď mala 16 rokov! Spoznali by ste ju za mlada?

Snímky majú veľkú sentimentálnu hodnotu. Veď predsa, nie nadarmo všetko dokumentujeme. V minulosti to bola skôr rarita. Na fotoaparát sa odfotilo pár záberov, ktoré sa následne vytlačili a uložili do albumov. Po ére čiernobielych fotografií prišli farebné a neskôr digitálne. Fotky nás dokážu vtiahnuť do minulosti, obdobia, na miesta, na ktoré sme už dávno zabudli. Je to prípad aj moderátorky Janky Hospodárovej, ktorá na Markíze uvádza Športové noviny. Na sociálnej sieti Instagram zdieľala retro záber.

„Rok 1992, 16 rokov, škola v prírode alebo lyžiarsky? Nepamätám si presne, ale ďakujem spoluziačke za pripomenutie. Mimochodom, v októbri budeme mat stretnutie z hotelovej akadémie v Prešove po 29-tich rokoch. A ako ste v 16-tich vyzerali vy? Aj Vám bolo tak super a veselo? Vlásky sa mi vekom vyrovnali a tvárička naopak," zasrandovala. „Janka, bol to intrák, boli sme spolu na chodbe, mala si žltú teplákovú súpravu. My sme boli o rok staršie. Krásne časy," reagovala jej jedna z fanúšičiek. FOTO Ako Janka vyzerala v 16-tich nájdete v galérii. Spoznali by ste ju?