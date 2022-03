Veľkolepý štart markizáckej Let´s Dance: Koleník všetkých šokoval... Bol NAŠTVANÝ a chcel ODÍSŤ z Incheby!

Šou Let´s Dance sa v našich končinách vždy tešila veľkej popularite. Nečudo, že sa na ňu mnohí diváci veľmi tešili. Siedma séria však odštartovala v čase, keď našich východných susedov sužuje vojna. Tvorcovia preto divákov vyzývali k tomu, aby svojimi smskami tentokrát podporili ukrajinské matky a deti. Práve im totiž poputuje vyzbieraná suma.

Po veľkolepom spoločnom čísle profesionálnych tanečníkov sa ako prvý spomedzi súťažiacich dostal na rad zápasník Attila Végh. Spoločne s tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou predviedli quickstep, za ktorý dostali od poroty 17 bodov. „Celý život počúvam buď zhrbený, lebo dostaneš na bradu. A teraz počúvam opak,” okomentoval svoje pôsobenie v Let´s Dance Attila.

O dva body viac, t. j. 19 bodov dostali od poroty v zložení Jorge González, Tatiana Drexler, Adela Vinczeová a Ján Ďurovčík, herečka Kristína Svarinská a jej tanečný partner Marek Klič. Ich waltz nadchol nielen moderátora Viktora Vinczeho. Adela ocenila brunetkin prerod na dámu. „Vždy, keď sme sa niekde stretli, bola si v mikine, nenalíčená a ani alkohol ti nechceli predať. Vyzeráš vznešene. Krásne, princeznovsky. Za mňa to bolo krásne,” nešetrila chválami.

Kristínina kolegyňa Diana Mórová sa pred markizáckymi kamerami neubránila slzám. Ako priznala, keď ju oslovili, že by ju radili videli v Let´s Dance, potešila sa. Zároveň si však kládla otázku: „Päťdesiatnička ešte niekoho zaujíma?”. A Didi veru spoločne s tanečným partnerom Marekom Burešom predviedli quickstep, za ktorý dostali od poroty 23 bodov. „Diana, veľký obdiv. Ja viem, ako bolí chrbát, keď má človek 50 rokov. Ale každopádne obrovská energia, krásna práca rúk, krásny výzor,” nešetrila chválou Tatiana Drexler.

S úsmevom na tvári si svoje chvíle na parkete užíval komik Fero Joke. S tanečnou partnerkou Vanesou Indrovou tancovali cha-chu, za ktorú dostali od poroty 15 bodov. V dokrútkach sa dvojica netajila tým, že tréningy boli občas náročné. „On je nepozorný. Ako 5-ročné dieťa,” poznamenala blondínka. „Občas mi to liezlo na nery, lebo sa nevedel sústrediť,” dodala tanečnica.

Aicha, známa zo šou Love Island, a Fabio Belucci predviedli divákom zmyselnú rumbu, za ktorú dostali 14 bodov. Exotická kráska sa netajila tým, že keď dostala ponuku účinkovať v šou, tak od šťastia pišťala na celý vlak, v ktorom sa akurát viezla. Hoci porota pri hodnotení ich výkonu nešetrila kritikou, Aisha si z toho ťažkú hlavu nerobila. „Môže nás to niekam posunúť,” poznamenala.

Brutálnu energiu na parkete predviedli herečka Zuzana Kubovčíková Šebová a jej tanečný partner Vilém Šír. Ich cha-cha, za ktorú dostali 21 bodov, uchvátila aj Jána Ďurovčíka. „Pre mňa zatiaľ najväčšie prekvapenie večera. Som v šoku,” poznamenal. „Aj vo mne drieme Nela,” odbila ho so smiechom herečka, čím narážala na talentovanú Nelu Pociskovú, ktorú objavil práve Ďurovčík.

Porota nešetrila chválami ani pri vystúpení herca Adama Bardyho a jeho tanečnej partnerky Dominiky Roškovej. Za zmyselnú rumbu dostali 21 bodov a na pretrase bol aj Adamov sexepíl. „Na tento Superman by som sa mohol kukať stále,” neskrýval očarenie výstredný porotca Jorge. „Ženy na celom Slovensku snívajú o tom, ako sa okolo vás krútia. A nielen ženy,” pridala sa Drexler.

Divákom sa v úplne inom svetle predviedol moderátor politickej relácie Na telo Michal Kovačič. Spoločne s tanečnou partnerkou Simonou Brecíkovou sa s 11 bodmi za svoj quickstep ocitli na chvoste tabuľky. Vinczeová však vo svojom hodnotení zdôraznila, že si myslí, že Michal ešte všetkých prekvapí.

Príjemným prekvapením bol waltz tenistky Dominiky Cibulkovej a jej tanečného partnera Róberta Pavlíka. Od poroty dostali 21 bodov a aj samotná tenistka bola so svojím výkonom spokojná. „Na to, že som tancovala mesiac, tak si myslím, že sme urobili kus dobrej roboty,” poznamenala, blondínka, na ktorej tvári bolo badať veľkú radosť.

Tanec si užíval i markizácky Tatušo Marek Fašiang. S Adrianou Maškovou dostali za svoju rumbu 18 bodov. „Bol si zlatý. Ale to dnes večer si už asi štvrtý. Musí v tom byť trošku erotiky. Baba sa okolo teba zvíjala a ty si len tak stál,” reagoval Ďurovčík.

A to najlepšie na koniec! Aj tak by sa dalo zhodnotiť vystúpenie herca Jána Koleníka a Vandy Polákovej. Dvojica predviedla cha-chu, za ktorú dostala 32 bodov a prvé standing ovation. „Ja v tých porotách sedím už desaťročia a ja som takéto nikdy nevidela,” neskrývala očarenie porotkyňa Drexler. „Ja som na Slovensko? Ty si sa narodil tu? Určite? Ty si Slovák? Ja som myslel, že Latino Amerika...” habkal v úžase Jorge.

Nadšené reakcie publika dvojicu nepochybne potešili. Koleník otvorene priznal, že ním počas večera lomcovali rôzne pocity. „Chcel by som poďakovať Vande, pretože ona si tu so mnou prežila také psychologické okienko. Ja som chcel ujsť z Incheby, bol som nervný, naštvaný, že prečo som sa na to dal. Že komu ja idem čo dokazovať. Ďakujem, že si to so mnou vydržala,” poznamenal herec, ktorého už teraz mnohí tipujú na víťazstvo.

