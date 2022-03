DRUHÝ PÁR z markizáckej Svadby: Ženích ŠOKOVAL priznaním... Sedel VO VÄZBE!

27-ročná Janka pracuje ako účtovníčka a vo svojom voľnom čase vedie mimoriadne aktívny život, čo je podľa nej aj dôvodom, prečo doteraz nestihla mať žiadny skutočne vážny vzťah. Usmievavú brunetku odborníci posúdili ako tú pravú adeptku na milujúcu polovičku pre poľnohospodára Jozefa.

Ten je mimoriadne pracovitý, čo je podľa psychológa Aleša Bednaříka dôležitý atribút pre fungujúci partnerský vzťah. 32-ročný sympaťák zo Zemianskych Sadov sa netají tým, že vo svojom veku by si už veľmi rád našiel milujúcu manželku, s ktorou by si založil rodinu. A tak nič nebránilo tomu, aby dve nádejné hrdličky dostali obálky, prostredníctvom ktorých im odborníci oznámili termín ich veľkého dňa.

Počas toho, ako diváci sledovali prípravy, sa televízna kamera vybrala aj do Jožkovej domácnosti. No a práve tam vyšlo najavo aj jeho temné tajomstvo, o ktorom by sa človeku verejne rozprávalo len veľmi ťažko. „Bol som aj chvíľu vo väzbe zavretý. Pol roka. Bol som trestne stíhaný s nejakou partiou, riešilo sa to v Českej republike,” vysúkal zo seba, pričom na obraz vyskočil článok od našich susedov s titulkou o krádeži áut.

Všetko sa však vyriešilo a Jozef jedným dychom dodal, že obvinení ho napokon zbavili. „Všetko sa vysvetlilo. Obidvoma súdmi - tým nižším a aj Najvyšším českým súdom som bol oslobodený. Teraz mi vracali kauciu, čakám aj odškodné,” uzavrel túto tému Jozef s tým, že rodina ho počas tohto ťažkého životného obdobia držala nad vodou.

Lenže ako na túto informáciu zareaguje jeho nevesta Janka? To sa dozvieme už v najbližších epizódach Svadby na prvý pohľad.