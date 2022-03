Veľké gesto slovenského speváka: Ponúka UBYTOVANIE PRE UKRAJINCOV… Má to však háčik!

BRATISLAVA - V tomto ťažkom období sú srdcia celého sveta pri občanoch Ukrajiny, ktorí prežívajú najhoršie chvíle vo svojich životoch. Vojna, ktorú zvádzajú s Ruskom, ich obrala o to najcennejšie – domovy a mnohých aj o rodiny. Nachádzajú sa v bezútešnej situácii, ktorú si nikto z nás nechce ani predstaviť. Sú odkázaní na pomoc ostatných.

Po celom svete, nevynímajúc Slovensko, už vzniklo mnoho oficiálnych zbierok na pomoc Ukrajine. Aj naši krajana ukázali, že im nechýba ľudskosť a prostredníctvom sociálnych sietí ponúkajú Ukrajincom aj individuálnu pomoc. Medzi nimi aj spevák Jakub Petraník. „Myslel som si, že v 21. storočí sa takáto brutalita vo svete stať nemôže. Keď vidím, čo sa tam deje, chytá ma veľká úzkosť. Je mi veľmi ľúto ľudí, ktorí o všetok prišli. Byť solidárni je to najmenej, čo môžeme urobiť,“ povedal pre Topky.sk spevák a hudobný dramaturg z televízie Joj.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Ján Zemiar

Len prednedávnom si kúpil nový byt, kde aktuálne aj žije, no a hoci má k dispozícii "len“ jednu spálňu a obývačku, nezaváhal. Vzhľadom na menší priestor ponúkol ubytovanie akémukoľvek z občanov Ukrajiny, ktorý v takýchto ťažkých chvíľach potrebuje miesto, kde môže skloniť hlavu. „Mám dvojizbák, v ktorom bývam s polopridžubkaným psíkom. Viem poskytnúť strechu nad hlavou jednej osobe z Ukrajiny,“ napísal Jakub v príspevku, ku ktorému pripol fotku svojho psíka Juraja. Jeho ponuka má však háčik, ktorým je práve Petraníkov chlpatý spoločník.

Jakubov Jurko je totiž slušný asociál a prítomnosť iných ľudí ho vyslovene obťažuje. A aj napriek tomu, že je len o čosi vyšší ako prízemný mráz, svoju nespokojnosť sa nehanbí prejaviť. „Budem úprimný. Bojím sa tu mať dieťa, lebo môj pes je proste čurino. Nemá rád deti,“ vysvetlil Jakub, ktorý je rád, že psík má rád aspoň jeho, keďže Juraja obťažujú aj návštevy jeho priateľov, od ktorých sa radšej dištancuje a zazerajúc na votrelcov zalezie do spálne.

S dospelým človekom je však viac ako ochotný túto situáciu vyriešiť. „Ak hľadá ubytovanie niekto, komu budem vedieť vysvetliť, ako spolunažívať s mojím psom, keď nie som doma, ale v práci, tak ma kontaktuje. Viem, že je to málo, ale je to to najmenej, čo môžem urobiť,“ dodal na záver Petraník, ktorého situácia na Ukrajine mimoriadne trápi.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook J.P.