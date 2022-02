PRVÝ rozhovor o tehotenstve so Zuzanou Plačkovou: Dievčatko či chlapček? Jednoznačná odpoveď!

Táto správa ako blesk preletela všetkými domácimi médiami a kráľovnej slovenského Instagramu sa dostalo obrovské množstvo podpory a nefalšovanej radosti. Od toho momentu začala zverejňovať zábery s bruškom a nebránila sa ani odpovediam na vybrané otázky ohľadom tehotenstva. Položiť otázky o bábätku Zuzane osobne je však pomerne náročné.

Temperamentná influencerka sa už nejaký ten rok netají tým, že verejné spoločenské akcie nevyhľadáva, práve naopak. Väčšinou sa im doslova vyhýba a voľný čas radšej trávi v spoločnosti svojej rodiny a blízkych priateľov. Aktuálne však predsa len urobila výnimku. Vôbec prvýkrát, odkedy oznámila, že čaká bábätko, si v partii svojich priateľov vyšla do spoločnosti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Vlado Anjel

Urobila tak pri príležitosti krstu novej motivačnej platformy z dielne Andyho Winsona. „Je to človek, ktorý ťa od prvej vety absolútne pohltí. Má v sebe veľkú energiu, to sa nedá ani opísať. Hltáš jeho slová a z každej jeho vety si niečo vezmeš. Aj dnes, keď prehovoril on, všetci stíchli," vysvetlila pre Topky.sk Zuzana, prečo sa rozhodla svojou účasťou podporiť práve známeho motivátora.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Vlado Anjel

Koniec-koncov, obaja majú niečo spoločné. Aj Zuzana mnohých ľudí motivuje, a to práve prostredníctvom svojho Instagramu, kde sa jej už mnohokrát dostalo slov vďaky. Na to, ako tam pôsobiť ľudí, má už osvedčený prístup, ktorý nadobudla vlastnými skúsenosťami. „Nevypúšťať negatívnu energiu. Každý máme v živote dobré aj zlé obdobie. No práve to zlé netreba ťahať na sociálne siete medzi ľudí. Tam by sa mali ľudia chodiť inšpirovať a čerpať pozitívnu energiu," myslí si naša najúspešnejšia influencerka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Vlado Anjel

„Snažím sa byť stále usmiata aj napriek dňom, kedy sa mi nedarí. Nechcem to riešiť cez sociálne siete. Nechcem to na nikoho prenášať, radšej šíriť to dobré," dodala. No a šťastia má aktuálne na rozdávanie. Do rodinky im prišiel ďalší člen v podobe rozkošného psíka Diora, no a ten najdôležitejší pribudne o pár mesiacov. My sme sa, samozrejme, pýtali aj na to, ako doma momentálne fungujú, či už majú s Reném nachystanú výbavičku, či sa o dieťatku skutočne dozvedel tak, ako to bolo vo videu na Instagrame a reč prišla i na pohlavie dieťatka.

To a ďalšie pikošky sa dozviete vo video rozhovore vyššie!