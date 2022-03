Fero Joke o TABU téme: Prehovoril o sexe ľudí s postihnutím!

Relácia Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej - Silná zostava sa venuje silným, vážnym a dôležitým témam. Naposledy sa v štúdiu okrem moderátorky zišli aj psychologička Soňa Holúbková, komik a moderátor Bekim Aziri, ktorý je od svojich 16 rokov na invalidnom vozíku, či František Košarištan, ktorý pracuje so znevýhodnenými ľuďmi. Spoločne diskutovali na tému Ľudia s postihnutím nepotrebujú ľútosť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

Moderátorka sa okrem iného neváhala pýtať aj na záležitosti, ktoré sú pre mnohých tabu. Od Bekima chcela vedieť, ako to má so sexom. „Ja keď som ochrnul, bol to to prvé, čo som pozeral. Ono to je tak, že máme ľudí, ktorí necítia nohy, ja cítim našťatie a všetko mi funguje normálne. Ale sú vozíčkari, ktorí necítia, ktorým to nič nerobí. Ale sú na to injekcie, tabletky, hocičo je na to a hlavne ty to stále v hlave máš. Keď sa dvaja zladia, tak je to úplne normálne,” povedal k tomu Bekim.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

Tému komentoval aj Fero. Ten otvorene priznal, že ho to tiež spočiatku zaskočilo. „Ja som to mal tak zaškatuľkované, že veď oni sú mentálne znevýhodnení, veď oni isto nemajú sex,” poznamenal. „S klientami som sa však rozprával a videl som ich nejakú potrebu. Veľakrát ma pani riaditeľka poprosila, choď im vysvetliť, ako to funguje. My to tak veľakrát máme, že veď oni sú chorí, oni to nepotrebujú. Ale ak sa tá ich prirodzená potreba nejakým spôsobom potláča, tak môžu vznikať problémy a tie sa potom veľmi ťažko riešia,” dodal.

Stále viac a otvorenejšie sa hovorí už aj o sexuálnych asistentkách pre ľudí s postihnutím. Psychologička Soňa Holúbková zdôraznila, že aj medzi ľuďmi so znevýhodnením sú jedinci, ktorí túžia po vzťahoch. „Už sa o tom tak viac hovorí. Keď prídem do DDSiek, tak vidím, že sú tak popárikovaní, ale to nie pre to, že nechcem byť sám, ale preto, že k tomu človeku niečo cítia a vyjadrujú si pekne city,” dodal k tomu Košarišťan.

VIDEO: Fero Joke prehovoril o svojej práci osobného asistenta.