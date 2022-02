Šokujúce odhalenie o vzťahu markizáčky: Frajera má 3,5 roka, ale… Na Farme sa hneď vyspala s iným!

BRATISLAVA - Čože?! Terézia Vargová (30), známa pod prezývkou Tete, sa do povedomia verejnosti dostala vďaka poslednej sérii markizáckej reality šou Farma. A hneď po príchode tam urobila veľký rozruch. Rada sa pozerala na dno pohárika a hneď na 2. deň sa vyspala s kolegom Michalom Bučkom (37). O to šokujúcejšie je odhalenie, že už 3,5 roka má frajera!

Po skončení reality šou sa zdalo, že vzťah Tete a Mikiho by mohol pokračovať aj po Farme. Veď tmavovláska sa netajila svojou náklonnosťou k charizmatickému východniarovi a on, hoci to nedával priamo najavo, tiež pôsobil, že mu 30-ročná mamička nie je ľahostajná. O to šokujúcejšie bolo, ako sa celá situácia napokon vyvinula.

Nielen, že dvojica kontakt po Farme ukončila, ale Tete sa krátko po skončení reality šou pochválila, že je zasnúbená. O ruku ju požiadal raper, ktorý si hovorí Malnor. V týchto dňoch tmavovláska prezradila, ako dlho s ním tvorí pár... A mnohých tým prekvapila. „Poznáme sa 4 roky. Z toho sme spolu cca 3 a pol,“ uviedla temperamentná tmavovláska.

No to mnohým fanúšikom, vzhľadom na jej vyčíňanie na Farme, nedávalo zmysel. Veď už na druhý deň po príchode do projektu sa tam vyspala s kolegom Mikim. „Nechápem, keď ste spolu 3 a pol roka a na Farme 13 s Mikim ste sa milovali. Vám to nevadí?“ znel jeden z mnohých komentárov. Exfarmárka sa tak rozhodla veci ujasniť.

Vraj v čase, keď bola na Farme, priateľa nemala. „Najprv sme boli spolu 3 roky, potom sme sa rozišli na pol roka. A teraz sme opäť spolu. Neviem, ako to mám inak vysvetliť,“ prezradila Terézia. Vraj s priateľom sa rozišli v júni, na Farmu išla v septembri a v decembri sa následne dali opäť dokopy. Spojil ich vraj Malnorov nový videoklip.