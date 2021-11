Duel na Farme sa zvrtol: Žiadny víťaz a potom... DIVOKÝ SEX pod kamerami!

BRATISLAVA - Heslo Farma 13 hovorí: Čakajte nečakané. A plní sa to do bodky, Dôkazom toho je aj posledný duel, v ktorom si to rozdali rovno štyria súťažiaci. Dvojica "starých" farmárov verzus náhradníci, ktorí sa na statku ešte príliš neohriali. Zo súťaže však napokon neodišiel nikto. A práve vďaka tomu si to dvaja farmári rozdali aj inde, než len v duelovej aréne!

Luna a Mesut mali hlavy v smútku. Po napínavom súboji, ktorí sa im podarilo vyhrať 3:1, sa dvoch farmárskych náhradníkov nezbavili. Tereza aj Peťo dostali možnosť zotrvať v šou aj napriek tomu, že prehrali. A tak s v podstate nikto nestal víťazom, no ani porazeným. No a ako to už býva, po súboji čakalo na famárov občerstvenie vo forme chutného jedla a nechýbala ani poriadna dávka alkoholu. Večer sa tak zvrtol na parádnu veselicu a podgurážení farmári sa odtrhli z reťaze ešte viac než obvykle.

Prekvapila napríklad taká Stanka, ktorá síce nepije, no v rámci hry jej nerobilo problém sa poriadne odviazať a hoci ešte donedávna tvorila pár s Mirom, bez hanby si ľahla na stôl, kde jej telo doslova vyoblizoval Dávid, ktorý s ňou posledné dva týždne spáva v duelantskom domčeku. Napokon však došlo k ešte "pikantnejšej akcii". Alkohol totiž potužil novú farmárku Terezu, ktorá opäť vliezla do postele statnému Mikimu.

Na Farmu sa vrátili všetci štyria duelanti

A domčeku pre sluhov bolo tentokrát naozaj horúco! Naposledy sa temperamentná zmavovláska väčším intímnostiam zdráhala, tentokrát ale bolo volanie divočiny oveľa silnejšie. A tak netrvalo dlho a medzi ňou a Mikim došlo k pohlavnému styku. A to rovno pod kamerami. Hrldičky do toho "praštili" doslova ako králiky, no a ak neveríte... Uvidíte vo videu vyššie!

Stanka sa ochotne nechala vybozkávať Dávidom

Miki a Tereza pri sebe najprv ležali a potom... Zvrhlo sa to na prvý sex na Farme!