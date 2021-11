Markizácka tvár v strachu: Starý otec dostal COVID, z nemocnice ho poslali DOMOV... NEBOLO pre neho MIESTO!

Tá sa včera večer s Michaelou Šormanovou ocitla v dueli, ktorý napokon prehrala. Temperamentná Tete musela po porážke 3:0 Farmu opustiť a rozlúčiť sa s vidinou rozprávkovej výhry. Ešte pred samotným súbojom v aréne však absolvovala tradičný rozhovor s Evelyn, ktorá ju prišla navštíviť do duelantskej chatky.

Keď prišlo na tému rodina a zdravie, tmavovláska moderátorku totálne šokovala. Priznala, že pred odchodom do šou bojovala s covidom, no čo bolo horšie, nakazený bol aj jej starý otec. No a kým jej sa podarilo s koronavírusom popasovať, jej starký bol na tom podstatne horšie.

Tereza prehovorila o náročnom boji s ochorením Covid-19 Zdroj: TV Markíza

„Keď už som ja bola ok, jeho to tak zmohlo, že ho vzali do nemocnice. Tam mu už nedávali... No proste, že vôbec. Potom nám zavolali z nemocnice, že už tam pre neho nemajú miesto, že či ho vezmeme domov," prezradila Tereza a z jej slov až tuhne krv v žilách. Čo sa dialo potom a ako to celé dopadlo, sa dozviete vo videu vyššie!

Zdroj: TV Markíza

