Markizácky porotca pochoval otca (†93): Posledná rozlúčka pod dohľadom ochranky!

Galéria fotiek (5) Vojta Dyk pochoval otca.

Zdroj: Profimedia

PRAHA - Vojtěch Dyk (36) je u nás známy ako herec, spevák a potoca markizáckej šou The Voice. No pred pár dňami sme na Topkách informovali, že aktuálne tento talentovaný umelec prežíva obrovský smútok - zomrel mu otec. V piatok sa so spisovateľom a literárnym historikom Radkom Pytlíkom (†93) konala posledná rozlúčka. Dohliadala na ňu ochranka!