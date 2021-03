Český sexidol strápnila kolegyňa: Sex s ním? Utrpenie!

PRAHA - Čo by za to iné dali! Ocitnúť sa v posteli s českým hercom a spevákom Vojtěchom Dykom (35) je krásna predstava pre mnohé ženy. Česká herečka Denisa Nesvačilová (29) tú možnosť mala. Avšak vôbec na to nespomína v dobrom...

Česká herečka Denisa Nesvačilová patrí k hviezdam, pre ktoré je typická bezprostrednosť a nemajú problém reagovať na akékoľvek otázky. Dokázala to aj ako hosť v talkšou 7 pádů Honzy Dědka. Pred kamerami okrem iného spomínala na nakrúcanie filmu Přes prsty. V ňom stvárnila milostné scény s fešným kolegom Vojtěchom Dykom.

FOTO: Denisa Nesvačilová bola jedným z hostí Honzy Dědka. Okrem nej spovedal aj Maroša Kramára, Terezu Těžkú a Petru Černockú s manželom Jiřím Pracným.

„Ja sa mu ospravedlňujem, ale to sa stáva. Mňa Vojtěch Dyk ako muž nebaví. Bolo to pre mňa aj vzhľadom k tej scéne dosť utrpenie,” priznala Denisa, ktorá pred kamerami musela odhodiť všetky zábrany.

„Bola som úplne nahá a robila som sviečku. On to mal krásne nasvietené a všetko videl. Aj som ho prosila, aby si to v hlave nejako rozmazal. Ale on sa na mňa pozeral a ešte to aj komentoval,” dodala kráska, ktorá sa pred kolegom mohla cítiť rovno ako počas návštevy gynekológa. „Bola to zatiaľ najhoršia milostná scéna v mojej kariére,” uzavrela.

Denisa Nesvačilová na nakrúcanie tejto scény nespomína v najlepšom. Zdroj: CinemArt