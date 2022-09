MRAZIVÉ slová Vojtu Dyka o smrti otca: Prisnil sa mu a... Z nemocnice ho musel UNIESŤ!

Galéria fotiek (10) Vojtěch Dyk začiatkom roka prišiel o svojho otca.

Zdroj: Profimedia

PRAHA - Po veľmi dlhej dobe sa český herec a hudobník Vojtěch Dyk (37) ako tak zmieril so smrťou svojho otca, historika a spisovateľa Radka Pytlíka (†93). Ten žiaľ podľahol zdravotným komplikáciám začiatkom tohto roku a známy umelec, ktorého u nás verejnosť registruje najmä zo seriálového Pána profesora, to prežíval ťažko. Napriek tomu, si zaspomínal na najkrajšie chvíle a až teraz o nich prehovoril. Hoci so slzami v očiach, ale s úsmevom na perách popísal svoj príbeh, z ktorého vám pôjde doslova mráz po chrbte.