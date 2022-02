Juanova SLOVENSKÁ SNÚBENICA sa stretla s herečkami zo Skrytej vášne: FOTO Úplne ich strčila do vrecka!

BRATISLAVA - V marci roku 2019 vyšlo najavo, že finalistka Miss Slovensko 2015 prežíva rozprávku, o ktorej v roku 2003 snívali tisícky žien na celom svete - vrátane našich krajaniek. Práve vtedy totiž odštartovala dnes už legendárna telenovala Skrytá vášeň, kde si jednu z hlavných postáv zahral fešák Mario Cimarro. A seriálový Juan sa v skutočnom živote zahľadel práve do prekrásnej Slovenky!

Tajomstvo, že herec randí so slovenskou kráskou Bronislavou Gregušovou, prasklo v marci 2019. Už o pár mesiacov neskôr párik prekvapil ďalšou novinkou. Televízny Juan pokľakol a svoju polovičku požiadal o ruku. Krásna plavovláska je neustále po jeho boku, užívajú si prekrásny spoločný život no a odkedy tvoria pár, stihla sa zoznámiť aj s ďalšími tvárami Skrytej vášne.

A za sebou majú ďalšie stretnutie. Vďaka úspechu, ktorý má táto telenovela dodnes, sa jej tvorcovia rozhodli pripraviť jej novú sériu, do ktorej sa vrátia všetky hlavné postavy. A tak ako sa na obrazovkách objavia "bratia Reyesovci", chýbať nebudú ani ich polovičky v podobe "sestier Elizondových. Všetci hlavní predstavitelia si teraz v Miami užili novinársku premiéru novej Skrytej vášne, no a Mario na túto veľkolepú udalosť prišiel v sprievode svojej snúbenice Bronislavy.

Tá na svoj Instagram pridala niekoľko záberov z premiéry, medzi nimi aj fotku s herečkami, ktoré stvárňujú Saritu, Jimenu a Normu - Mariovu seriálovú manželku. Všetky tri dámy vyzerajú aj po rokoch absolútne božsky a akoby takmer vôbec nezostarli, no "naša" Broňa medzi nimi aj tak vynikala a doslova žiarila. Čo poviete? Mohla by v Skrytej vášni dostať aspoň nejakú tú epizódnu postavu? Aha, ako jej to na premiére pristalo!

