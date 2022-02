Slovenská speváčka prvýkrát prehovorila o ROZVODE s podvodníkom: NEVERA... NAJHORŠÍ OMYL môjho života!

BRATISALVA - Odvtedy, ako speváčka Lenka Rakárová alias LeRa plnila všetky titulné strany médií, uplynulo už 9 rokov. Po štyroch rokoch manželstva s podnikateľom Alexandrom Salmanovom im počas skorého rána do domu vtrhla NAKA, po čom podnikateľ skončil väzení, kde si mal odpykať šesťročný trest za daňové podvody. V roku 2017 bol napokon prepustený, no jeho dnes už bývalá manželka o najtemnejšom období vo svojom živote nechcela rozprávať. Až doteraz!

Po ôsmich rokoch od bolestivého rozvodu sa Lenka rozhodla prehovoriť o tom, čo prežívala. „V živote neviem odpustiť len dve veci. Klamstvo a neveru. Oboch som sa dočkala od muža, ktorý sa javil ako absolútne dokonalý a správal sa ku mne ako princ,” povedala pre Topky.sk speváčka, ktorá na všetko prišla až po tom, čo Salmanova odvliekla Naka.

Paradoxom je, že o tom, že ju počas štvorročného manželstva podvádzal a ženy si dokonca vodil ich do ich spoločného bytu, kým ona pracovala, vraj vedeli takmer všetci z ich blízkeho okolia - okrem nej samotnej.

Vyjsť s pravdou von sa rozhodla práve na deň sv. Valentína. Po ôsmich rokoch sa z rozvodu vyspievala prostredníctvom novej piesne Divorce (rozvod), ku ktorej aktuálne vydala videoklip, kde si po trinástich rokoch opäť obliekla svadobné šaty a časť klipu k emotívnej rockovej balade sa rozhodla nakrúcať pred Dómom sv. Martina v Bratislave, teda práve na mieste, kde sa vydávala. Obrúčka, ktorú nechala v lese, však skutočná nebola. „Tú som už dávno nechala v záložni. Platinovú s 39 briliantmi. Za 70 eur. Bolo mi to jedno, nemohla som sa na ňu dívať,” prezradila nám.

A prečo sa klip k piesni o svojom rozvode rozhodla vydať práve teraz? „Na sviatok svätého Valentína mnohí pociťujú zo strany spoločnosti, médií či sociálnych sietí tlak, ktorý vyúsťuje do pocitov, že pokiaľ nežijeme v usporiadanom vzťahu, ale naopak sme single, rozídení či rozvedení, strácame akýsi pomyselný kredit. Tento sviatok je pre mnohých doslova utrpením, cítia krivdu, hanbia sa a pripadajú si nekonečne sami,” myslí si Lenka.

Na srdcabôľ má svoj vlastný recept: „Každá zrada, nevera, klamstvo či rozchod chvíľu bolia a je to v poriadku. Avšak nepokazme si celý život negatívnymi pocitmi, výčitkami a spomienkami len preto, že niekto iný urobil chybu. Nemusíme pre ňu navždy trpieť. Naopak, môžeme sa jednoducho poučiť a v čo najkratšom čase začať odznova. Byť single je svojím spôsobom skvelé. Môžete spoznať samého seba, venovať sa svojim záľubám, vytvoriť si lepší vzťah so sebou samým a vtedy, keď budete pripravení, príde tá skutočná, ozajstná láska. Netreba tlačiť na pílu a už vôbec nie zotrvávať v toxických, neperspektívnych vzťahoch. Skôr či neskôr to skončí a vy zbytočne prídete o množstvo času. Veci buď sú, alebo nie sú. Nič medzitým nie je. A ten najdôležitejší cit je sebaláska. Až potom prichádzajú na rad tí druhí,“ hovorí pragmatická rockerka, ktorá sa zo svojich nepríjemných skúseností s láskou vyspievala v dojímavej balade.

„Vedela som, že na mojom novom albume Bird’s Eye View chcem byť autentická a naozaj osobná. Chcela som sa s poslucháčmi podeliť o skutočné pocity a zážitky. Balada Divorce je to najosobnejšie, čo som doteraz napísala a naspievala,“ prezrádza LeRa, ktorej popularita momentálne rastie najmä v Nemecku. Tam uzavrela zmluvu s renomovanou booking agentúrou, keďže na západe má rocková hudba stále svoje miesto.

Speváčka nahrávala svoj aktuálny album vo svojom vlastnom štúdiu. Pesničku Divorce však naspievala doma v kuchyni. „S mojím bubeníkom Lackom Kováčom sme mali malú kreatívnu chvíľku, riešili sme aranžmány, môj spev a asi o tretej hodine ráno mi napadlo, že toto je práve tá chvíľa, kedy by som si trúfla naspievať pesničku Divorce. Laci rýchlo nainštaloval mikrofón a na jedenkrát som to celé zaspievala. A bolo to presne také, aké som chcela. S emóciami, s jedinečnosťou daného momentu a úplne autentické,“ vysvetľuje LeRa, ktorá si vyslúžila prezývku slovenská rocková kráľovná.