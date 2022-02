Kauza vulgárneho Merčiaka: Koniec v RTVS!

Po tom, čo Marcel Merčiak v priamom prenose z olympiády oznámil divákom nesprávnu informáciu, doslova vybuchol. Od kolegov totiž napriek svojej snahe zistiť aktuálne informácie nedostal avízo, že situácia sa zmenila, a poriadne im za to vyčistil žalúdok.

„Prečo ste ma tak zarezali do pi*i, Braňo! Prečo ste ma tak zarezali? Keď vidíte, že je tam 13:00 do pi*e a necháte ma koko*inu povedať! Kri*ta, B*ha vám, do pi*e! Už som naozaj nas*atý, do pi*e!” znie úryvok z Merčiakovho vulgárneho monológu.

RTVS sa vyjadrila, že ju veľmi mrzí, že niekto tento konflikt riešil zverejnením súkromnej komunikácie s cieľom uškodiť kolegovi. A následne pristúpila k celkom radikálnemu kroku. „RTVS dôsledne prešetrila situáciu ohľadom uniknutej nahrávky súkromnej konverzácie zamestnancov. Osoba, ktorej konanie viedlo k úniku predmetnej konverzácie, už nie je zamestnancom RTVS, k čomu dospeli po vzájomnej dohode s priamym nadriadeným,“ informovala hovorkyňa Andrea Pivarčiová.

Ako ďalej dodala, aj samotného Merčiaka čaká po návrate z Pekingu rozhovor s kompetentnými: „V rámci ochrany súkromia a zamedzeniu ďalšieho šírenia negatívnych emócií medzi verejnosťou nebudeme špecifikovať meno ani pracovné zaradenie danej osoby. Chceme však zdôrazniť, že táto osoba nebola v priamom konflikte s Marcelom Merčiakom a zverejneniu nepredchádzali osobné konflikty z minulosti ani súčasnosti. RTVS veľmi zodpovedne pristupuje k atmosfére a vzťahom na pracovisku a vzniknutú situáciu budeme interne riešiť aj s Marcelom Merčiakom po jeho návrate z Pekingu.“