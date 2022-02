Zvierací ombudsman sa POSTAVIL PROTI MARKÍZE: Podali podnet… Žiadame, aby na FARME neboli zvieratá!

Zvieratá sú už od samého začiatku vysielania tejto šou jej neodmysliteľnou súčasťou. Pravdou však je, že mnohé z nich už na nedbanlivosť amatérskych "farmárov" doplatili. Aj v poslednej sérii došlo k úteku oviec, či uhynutiu moriek, na ktoré sa večer akosi zabudlo, a tak sa do rána podchladili a napokon aj zahynuli. A práve takýmto incidentom by chcela predísť organizácia Zvierací ombudsman.

Tá na svojom facebookovom profile zverejnila výzvu, aby televízia Markíza v nadchádzajúcej sérii zvážila poskytnutie hospodárskych zvierat do starostlivosti neskúsených súťažiacich. „Napriek tomu, že tvorcovia reality šou Farma sa snažia zabezpečiť dohľad nad činnosťou súťažiacich a vidíme teda zlepšenie oproti predchádzajúcim ročníkom, stále dochádza - chybou súťažiacich - k problémom súvisiacim s ochranou zvierat,” znie úvod z oficiálneho stanoviska Zvieracieho ombudsmana.

Galéria fotiek (3) Počas poslednej Farmy uhynuli niekoľké morky - a to práve kvôli zanedbaniu zo strany farmárov.

Zdroj: TV Markíza

„Sme vďační televízii Markíza za veľkorysý mediálny priestor, ktorý venuje dôležitej téme ochrany zvierat, no opakované problémy v relácii nie je možné brať na ľahkú váhu. Chápeme, že starostlivosť o zvieratá je jednou z nosných tém reality show. Ale ak i napriek zvýšenej opatrnosti nedokážu tvorcovia ovplyvniť správanie jednotlivých účastníkov v danom momente, žiadame, aby ďalšie vydania relácie boli bez prítomnosti zvierat,” hovorí organizácia, ktorá sa témou ochrany zvierat zaoberá už dlhé roky.

Navrhujú aj riešenie, ktoré by neúčasť živých tvorov mohlo z nejakej časti vykompenzovať. „Súťažiaci sa môžu sústrediť na rastlinnú výrobu, stolárske a ďalšie manuálne práce, ktoré si vybudovanie farmy vyžaduje. Zvieratá nemôžu byť predsa vystavené riziku nesprávnej manipulácie zo strany nepredvídateľných účastníkov šou, ktorých správanie nemôže vedieť nikto odhadnúť, a ktorí na manipuláciu so zvieratami nemajú žiadnu kvalifikáciu,” uvádzajú vo svojom vyhlásení.

Galéria fotiek (3) Sluhu, ktorý mal morky na zodpovednosť, z Farmy vyhodili

Zdroj: TV Markíza

Na to, aby zvieratá naďalej neboli súčasťou Farmy, majú i ďalší dôvod. „Nehovoriac o tom, že tyranské správanie ukázané na obrazovkách môže mať negatívny vplyv na mládež, ktorá reality šou sleduje,” myslia si zástupcovia Zvieracieho ombudsmana, ktorí už podali aj podnet na riešenie celej tejto situácie. „Už 2 mesiace RVPS tvrdí, že sa podnetom zaoberá. No my chceme vidieť výsledok,” uvádzajú. A čo vy? Zdieľate názor, že zvieratá by sa nemali dostávať do kontaktu so súťažiacimi, ktorí s nimi nemajú žiadne skúsenosti?