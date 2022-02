Známa Slovenka si nechala ZVAČŠIŤ ZADOK: FOTO po operácii.... Preboha, tie vývody!

BRATISLAVA/MARBELLA - Niektoré známe dámy sa svojimi úpravami taja, iné o nich zas absolútne otvorene informujú. A práve do tej druhej skupiny patrí aj Zuzana Žilinčíková, ktorá sa v podstate preslávila plastickými zákrokomi a obrovskými prsiami. Aktuálne si ľahla pod nôž opäť, aby si dala... No to sa podržte!

Zuzanita sa rozhodla pre operáciu, ktorá na Slovensku nie je až taká rozšírená a populárna. Aktuálne sa nachádza v Španielsku, kde si nechala zväčšiť zadok. „Keďže som žena, nikdy nie som s ničím spokojná. Túžila som po zmene. Nielen po výraznom zadku, ale aj širokých bokoch a úzkom páse, čo som touto operáciou dosiahla," prezradila na Instagrame.

Práve tam zverejnila i zábery pred a po operácii. Na to prvom ukázala pokreslený zadok pred zákrokom, na druhom zasa svoj aktuálny stav. Zuzanita teraz musí až do 18. februára zostať v Španielsku, kde má k dispozícii lekára a takisto i zdravotnú sestičku, ktorá je v pozore 24 hodín denne.

Po výplni 340 mililtrov do každej "polky" pozadia vraj síce nemá veľké bolesti, no zato poriadne problémy so spaním, keďže nemôže spať v obvyklej polohe. No a aby toho nebolo málo, ešte stále má pripojené vývody. Z fotky, ktorú zverejnila, pôjde niektorým až mráz po chrbte. Mali by ste odvahu absolvovať niečo podobné?

