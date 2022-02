Kucherenko VYTOČENÁ kvôli synovi: Jeho škola je 3x ŤAŽŠIA než ŠTÁTNA… Toto sa iné deti neučia ani na strednej!

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko je známa tým, že ak sa jej niečo nepáči, servítku pred ústa si skrátka neberie. A to platí aj v prípade, ak ju vytočí niekto z jej sledovateľov. Kým niektoré známe osobnosti radšej zostanú ticho, ona neváha a drzáňom jasne povie svoje. No a najnovšie si srdce vyliala pre vysvedčenie svojho syna Alexandra.

Školák Alexander je Silviin najväčší poklad. A na svojho synčeka môže byť právom pyšná. Nedávno sa deti vracali domov zo školy aj s polročným vysvedčením. To svoje priniesol aj Alex, no a jeho mama bola mimoriadne pyšná. Šikovný študent mal totiž čisté jednotky. Niektorí však neváhali a keď už si nemajú ako rypnúť do Silvie, zrejme mali potrebu znevážiť aspoň Alexandrove známky.

Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že navštevuje súkromnú školu, no a asi práve preto si myslia, že dobré známky tam deti dostávajú len tak zadarmo, prípadne vďaka známemu priezvisku. To je však absolútny omyl a rozčertená Silvia sa rozhodla uviesť tieto špekulácie na pravú mieru. Na svoj Instagram preto napísala príspevok, kde mnohým neprajníkom doslova vytrela zrak.

„Keď niektorí, čo neviete stráviť Alexandrovu šikovnosť a múdrosť, píšete, že keby chodil na štátnu školu, tam by také dobré známky nemal... Nie. Mal by rovno diplom z každého predmetu. Škola, na ktorú chodí, je 3x náročnejšia ako ktorákoľvek štátna škola, pretože majú špeciálne osnovy. Oveľa ťažšie než inde,” vysvetľovala Silvia.

Zároveň dodala že pre školu s náročnejšími kritériami sa rozhodla zámerne. „Alexander rozpráva a píše plynule anglicky. Toto, čo sa učia oni na základnej, sa niekde neučí ani na strednej,” napísala Silvia, ktorá pripojila video, kde jej syn sedí nad papierom a rozpráva v angličtine. „Pre zaujímavosť. Toto je výtvarná výchova. Opisuje, čo nakreslil,” pochválila sa mamička 11-ročného školáka, ktorý svoje študijné schopnosti zrejme podelil po mame. Aj tá totiž ukázala výsledky zo zimného semestra štúdia, kde až na jednu výnimku dostala samé A-čka.